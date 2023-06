Phim cổ trang Hoa ngữ 2022: Trần Ngọc Kỳ bị chê 'một màu', Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có lợi hại hơn xưa?

Ngự Giao Ký là bộ phim thuộc thể loại huyền huyễn kể về chuyện tình đầy đau thương giữa người cá Trường Ý và ngự yêu Kỷ Vân Hòa. Hai người yêu nhau trong sự cấm đoán và xa cách. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Kỷ Vân Hòa, người mang trong mình sức mạnh đặc biệt. Nhưng Kỷ Vân Hòa lại bị người nhà cho uống độc dược để có thể kiểm soát sức mạnh của cô. Chỉ đến khi cô nhận nhiệm vụ huấn luyện giao nhân Trường Ý (Nhậm Gia Luân). Cả hai đã đồng cảm với cuộc sống của đối phương và dần nảy sinh tình yêu.

Ngự Giao Ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân) - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, công tác hậu kỳ và kiểm duyệt phim đều đã hoàn thành. Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân được kỳ vọng sẽ tạo thành cặp đôi yêu đương nồng cháy, gây sốt màn ảnh nhỏ.

Mộng Hoa Lục - Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu

Mộng Hoa Lục kể về nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - cô chủ một quán trà không may bị hôn phu (Trần Hiểu) từ hôn. Tên này trước đó đã đậu Thám Hoa cuộc thi Đình, sau đó dọn lên kinh thành sinh sống. Phẫn nộ xen lẫn thất vọng, nữ chính "khăn gói" lên chốn kinh thành xa hoa để tìm lại kẻ đã phụ tình mình năm xưa, làm rõ mọi chuyện. Trên đường đi, Phán Nhi đã cứu giúp nhiều người phụ nữ khác cũng phải chịu thiệt thòi.

Mộng Hoa Lục (Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu) - Ảnh: Internet

Vốn nguyên tác là một câu chuyện ngôn tình, hài hước vì thế Mộng Hoa Lục mang một phong thái hường phấn và tràn ngập tiếng cười để tiếp cận khán giả. Không chỉ thế, khán giả còn rất trông đợi phản ứng hóa học ngọt ngào giữa Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi.

An Lạc Truyện - Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

Bộ phim An Lạc Truyện kể về Nhâm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), một hậu nhân của công thần khai quốc nhưng mà gia tộc của cô lại gặp biến cố mà phải lưu lạc ở giang hồ. Trong quá trình đi tìm sự thật, thu thập bằng chứng để có thể trả lại trong sạch cho gia tộc của mình, đồng thời cứu giúp dân chúng thì nàng đã lọt vào mắt xanh của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn). Sau đó Nhậm An Lạc trở thành phụ tá của chàng, cả hai cùng nhau nhiều lần phá án, giúp đỡ nhân dân, thậm chí còn ra trận, chống giặc và cuối cùng nàng cũng lật lại được vụ án oan khuất năm xưa, trả lại sự trong sạch thực sự cho gia tộc tổ tiên mình.

An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn) - Ảnh: Internet

Dù cũng là dòng phim nâng cao giá trị nữ quyền, nhưng An Lạc Truyện thích hợp cho khán giả yêu thích trinh thám, phá án, võ thuật đan xen. Chưa kể, tổ hợp nhan sắc giá trị cao của Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh cũng một phần khiến khán giả hóng ngày phim ra mắt.