Phim cổ trang Hoa ngữ 2022: Trần Ngọc Kỳ bị chê 'một màu', Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có lợi hại hơn xưa?

Sao quốc tế 06/01/2022 16:09

Những bộ phim cổ trang xứ Trung với dàn diễn viên nổi tiếng và được săn đón nhất hiện nay hứa hẹn sẽ bùng nổ và làm "dậy sóng" trong đầu năm 2022.

Kính Song Thành - Trần Ngọc Kỳ và Lý Dịch Phong

Kính Song Thành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thương Nguyệt. Nội dung phim xoay quanh nam chính Tô Ma (Lý Dịch Phong) và người em trai có ngoại hình giống hệt chàng. Tô Ma có một quá khứ đau thương, chàng tự cho mình là nguyên nhân khiến Vương Phi một nước phải nhảy lầu tự tử. Thời điểm này, Vương Phi có tình cảm với chàng bất chấp việc Tô Ma vẫn chưa thực sự trưởng thành. Trần Ngọc Kỳ đóng vai Na Sênh, người con gái có tính cách vui vẻ, nhiệt tình. Vì trốn khỏi sự hỗn loạn của thế giới mà Na Sênh đã có cơ hội gặp gỡ những nhân vật truyền kỳ. Về sau, Na Sênh cùng Tô Ma viết nên câu chuyện vừa cảm động vừa ngọt ngào.

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Kính Song Thành (Lý Dịch Phong, Trần Ngọc Kỳ) - Ảnh: Internet

Vừa mới tung trailer, bộ phim bị chê dàn trải, tiết tấu chậm, nhạc nền rầu rĩ lại còn không có lời thoại, khán giả tức giận chỉ trích ekip Kính song thành giống như chỉ làm trailer cho có chứ không hề tập trung chăm chút cho sản phẩm. Một số người còn nhận định tiếc cho nhan sắc của Trần Ngọc Kỳ và Trần Dịch Phong khi đóng cặp rất tình mà lại bị biến thành chiêu câu khách "không có tâm". Không ít người cho rằng Trần Ngọc Kỳ "một màu", không thể nổi bật giữa các tác phẩm mà nữ diễn viên từng tham gia qua.

Ngự Giao Ký - Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân

Ngự Giao Ký là bộ phim thuộc thể loại huyền huyễn kể về chuyện tình đầy đau thương giữa người cá Trường Ý và ngự yêu Kỷ Vân Hòa. Hai người yêu nhau trong sự cấm đoán và xa cách. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Kỷ Vân Hòa, người mang trong mình sức mạnh đặc biệt. Nhưng Kỷ Vân Hòa lại bị người nhà cho uống độc dược để có thể kiểm soát sức mạnh của cô. Chỉ đến khi cô nhận nhiệm vụ huấn luyện giao nhân Trường Ý (Nhậm Gia Luân). Cả hai đã đồng cảm với cuộc sống của đối phương và dần nảy sinh tình yêu.

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Ngự Giao Ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân) - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, công tác hậu kỳ và kiểm duyệt phim đều đã hoàn thành. Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân được kỳ vọng sẽ tạo thành cặp đôi yêu đương nồng cháy, gây sốt màn ảnh nhỏ.

Mộng Hoa Lục - Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu

Mộng Hoa Lục kể về nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - cô chủ một quán trà không may bị hôn phu (Trần Hiểu) từ hôn. Tên này trước đó đã đậu Thám Hoa cuộc thi Đình, sau đó dọn lên kinh thành sinh sống. Phẫn nộ xen lẫn thất vọng, nữ chính "khăn gói" lên chốn kinh thành xa hoa để tìm lại kẻ đã phụ tình mình năm xưa, làm rõ mọi chuyện. Trên đường đi, Phán Nhi đã cứu giúp nhiều người phụ nữ khác cũng phải chịu thiệt thòi.

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Mộng Hoa Lục (Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu) - Ảnh: Internet

Vốn nguyên tác là một câu chuyện ngôn tình, hài hước vì thế Mộng Hoa Lục mang một phong thái hường phấn và tràn ngập tiếng cười để tiếp cận khán giả. Không chỉ thế, khán giả còn rất trông đợi phản ứng hóa học ngọt ngào giữa Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi.

An Lạc Truyện - Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

Bộ phim An Lạc Truyện kể về Nhâm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), một hậu nhân của công thần khai quốc nhưng mà gia tộc của cô lại gặp biến cố mà phải lưu lạc ở giang hồ. Trong quá trình đi tìm sự thật, thu thập bằng chứng để có thể trả lại trong sạch cho gia tộc của mình, đồng thời cứu giúp dân chúng thì nàng đã lọt vào mắt xanh của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn). Sau đó Nhậm An Lạc trở thành phụ tá của chàng, cả hai cùng nhau nhiều lần phá án, giúp đỡ nhân dân, thậm chí còn ra trận, chống giặc và cuối cùng nàng cũng lật lại được vụ án oan khuất năm xưa, trả lại sự trong sạch thực sự cho gia tộc tổ tiên mình.

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An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn) - Ảnh: Internet

Dù cũng là dòng phim nâng cao giá trị nữ quyền, nhưng An Lạc Truyện thích hợp cho khán giả yêu thích trinh thám, phá án, võ thuật đan xen. Chưa kể, tổ hợp nhan sắc giá trị cao của Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh cũng một phần khiến khán giả hóng ngày phim ra mắt.

Bộ phim 'ăn khách' nhất trên QQ năm 2021: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba 'thất thế' trước mỹ nhân này

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