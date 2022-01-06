Bộ phim 'ăn khách' nhất trên QQ năm 2021: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba 'thất thế' trước mỹ nhân này

Cẩm Tâm Tựa Ngọc của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận có lượt xem trung bình từng tập cao hơn phim của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đằng Tấn QQ vừa công bố danh sách những bộ phim có lượt xem trung bình từng tập cao nhất năm qua. 10 cái tên nằm ở vị trí đầu gồm: Tảo hắc phong bạo, Đấu la đại lục, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Tuyết trung hãn đao hành, Cẩm tâm tựa ngọc, Hữu Phỉ, Trùng cốc Vân Nam, Hộc Châu phu nhân, Trường Ca Hành, Nữ nhi nhà họ Kiều. Đáng chú ý hơn, bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc do Đàm Tùng Vận và Chung Hán Lương đóng chính lại có lượt xem trung bình lên đến 113 triệu/tập, tổng lượt xem hiện tại là hơn 5,1 tỷ. Dù lúc mới phát sóng, bộ phim không được đánh giá cao vì đầu tư chẳng lớn, lại còn gây tranh cãi vì sai lệch nguyên tác.

La Thập Nhất Nương của Đàm Tùng Vận được lòng khán giả - Ảnh: Internet Phim gia đấu 'Cẩm tâm tựa ngọc' gây sốt suốt một thời gian - Ảnh: Internet Vậy mà chỉ sau 1 thời gian, Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã bùng lên dữ dội, lượt xem trung bình từng tập của dự án này thậm chí còn cao hơn Hữu Phỉ (109 triệu/tập), Hộc Châu phu nhân (86 triệu/tập). Điều đáng nói hơn cả là nếu so về danh tiếng, Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc làm sao có sức ảnh hưởng như Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ hay Dương Mịch, Trần Vỹ Đình trong Hộc Châu phu nhân. Mặc dù phát sóng trước nhưng Cẩm tâm tựa ngọc bỏ xa Trường ca hành - Ảnh: Internet Thậm chí, đến cả phim Trường Ca Hành của bộ ba Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư từng gây sóng gió suốt thời gian dài, nếu mang ra so sánh lượt xem trung bình từng tập thì cũng không bằng Cẩm tâm tựa ngọc. Tính đến hết ngày 3/1, lượt xem trung bình từng tập của Trường Ca Hành chỉ có 69 triệu/tập.

Bên cạnh đó, điểm Douban đầu tiên của Trường Ca Hành cũng thấp hơn Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Tuy chỉ có cách biệt 0,1 nhưng việc phim chỉ dừng lại ở cột mốc dưới 7 có nhiều lý do. Ngoài ra diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khiến không ít người bàn tán. Vì thế, Trường Ca Hành vẫn đang thiếu yếu tố bùng nổ để kéo điểm lên mức cao hơn.

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