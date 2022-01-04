Hậu 'réo tên' bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, bà xã Trần Hiểu nghi vấn mang thai lần 2

Sau loạt ảnh chúc mừng năm mới của Trần Nghiên Hy đăng tải, dân tình không khỏi bàn tán xôn xao và chú ý tới vòng 2 lộ rõ của bà xã Trần Hiểu.

Mới đây, Trần Nghiên Hy đã chia sẻ những khoảnh khắc vô cùng tình tứ bên ông xã nhân dịp đón năm mới 2022. Bên cạnh dáng vẻ ngọt ngào giữa hai vợ chồng Trần Hiểu, người hâm mộlại chú ý nhiều hơn tới vòng 2 có phần lộ rõ của "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy.

Ở khoảnh khắc chụp nghiêng, bà xã của Trần Hiểu được nhận xét có phần đẫy đà hơn. Đặc biệt là vòng 2 có phần hơi nhô lên của bà xã Trần Hiểu khiến nhiều người đặt ra nghi vấn, liệu có phải Trần Nghiên Hy đang mang thai đứa con thứ 2. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của một bộ phận cư dân mạng.

Trần Nghiên Hy bị nghi mang bầu lần 2 do vòng 2 lộ rõ - Ảnh: Internet

Trần Nghiên Hy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên cạnh chồng cùng con trai - Ảnh: Internet

Về phần Trần Hiểu, nam diễn viên xuất hiện với gương mặt nở nụ cười ấm áp. Điều này khiến người hâm mộ của cặp đôi đều vô cùng phấn khích và thích thú với hình ảnh ngọt ngào này của hai vợ chồng. Sau 4 năm, tình cảm của đôi bên vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu - Ảnh: Internet

Trước đó, sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, nhiều cư dân thậm chí đã có những bình luận hy vọng Trần Hiểu bỏ Trần Nghiên Hy để quay lại với nàng "Sở Kiều". Do đó, Trần Nghiên Hy chăm chia sẻ về chồng cũng như xuất hiện bên Trần Hiểu nhiều hơn. Nhiều người suy đoán rằng Trần Nghiên Hy muốn chứng minh danh phận của mình sau khi Trần Hiểu liên tục bị "gọi tên" liên quan tới vụ ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh.

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