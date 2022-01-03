Dàn nữ diễn viên sở hữu đôi mắt 'hút hồn' nhất Cbiz: Angela Baby, Dương Mịch đành 'lép vế' trước người này

Trong làng giải trí Hoa ngữ, có rất nhiều mỹ nhân sở hữu nhan sắc rất ấn tượng. Ngoài ngũ quan như vẽ, họ còn có đôi mắt trong trẻo, hút hồn khiến trái tim bị chinh phục. Đây cũng là niềm ao ước của bao người. Mới đây, trang QQ đã chia sẻ một bài viết với tựa đề "4 minh tinh nổi tiếng sở hữu đôi mắt đẹp nhất".

Vốn sở hữu nhan sắc lai Tây cực ấn tượng, những năm qua, Angela Baby luôn nằm trong top nữ thần Trung Quốc. Vậy nhưng, trong danh sách này, cô lại chỉ đứng ở vị trí thứ 4. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô luôn được ví như nàng công chúa mỗi khi xuất hiện, khiến trái tim bao người hâm mộ "đổ gục" bởi nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Cổ Lực Na Trát, cô nàng "gây sốt" không chỉ với nhan sắc mà còn với thân hình cực bốc lửa. Với đôi mắt to tròn cùng thần thái đỉnh cao, cô gây thiện cảm với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vốn là người đẹp đến từ vùng đất Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba ngoài sở hữu sống mũi thẳng tắp còn có đôi mắt to rất xinh đẹp. Nhờ vào đôi mắt long lanh này mà cô luôn dễ dàng thu hút được sự chú ý của công chúng ở mọi lúc mọi nơi.

Dương Mịch

Không chỉ là "tiểu hoa đán 8x" xinh đẹp đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch còn khiến lòng người ngây ngất trước đôi mắt quyến rũ, bật lên nét thông minh, lanh lợi. Nữ diễn viên nổi tiếng bởi đôi mắt được ví "trong veo như nước hồ thu", tràn đầy linh khí. Cô được mệnh danh là một trong những mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất Trung Quốc.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng đôi mắt của Dương Mịch là mắt đào hoa, vừa trong lại vừa quyến rũ. Chỉ cần cô nhìn thẳng vào đối phương, đảm bảo vài giây sau đó, họ sẽ ngã gục liền. Từ thời vào vai Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006 cho đến hiện tại, đôi mắt của cô nàng vẫn cứ xinh đẹp như thế.

Trương Thiều Hàm

Vị trí quán quân và được QQ đặt dòng tít: "Đứng ở top 1 và khiến Dương Mịch cũng phải ngưỡng mộ" chính là Trương Thiều Hàm. Ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí, nhan sắc tựa búp bê với đôi mắt to tròn trong trẻo của Trương Thiều Hàm đã trở thành "thỏi nam châm" hút fan, thậm chí, cô nàng còn được đặt biệt danh là "Búp bê Barbie".

Trương Thiều Hàm sinh năm 1982, là ca sĩ, diễn viên người Đài Loan. Sau khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, Thiều Hàm lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn phim thần tượng, một xu hướng mới nổi thời kỳ ấy. Sau vai diễn Điền Vũ Hy trong phim "Người tình của MVP", "Chuyện tình biển xanh". Sau bộ phim này, nữ diễn viên vươn lên trở thành ngôi sao phim thần tượng Đài Loan.