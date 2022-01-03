Dàn nữ diễn viên sở hữu đôi mắt 'hút hồn' nhất Cbiz: Angela Baby, Dương Mịch đành 'lép vế' trước người này

Sao quốc tế 03/01/2022 20:35

Những cái tên trong danh sách này đều sở hữu nhan sắc và ngoại hình nổi bật, luôn là tâm điểm truyền thông. Song, thứ tự của các ngôi sao này khiến nhiều người phải bất ngờ.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, có rất nhiều mỹ nhân sở hữu nhan sắc rất ấn tượng. Ngoài ngũ quan như vẽ, họ còn có đôi mắt trong trẻo, hút hồn khiến trái tim bị chinh phục. Đây cũng là niềm ao ước của bao người. Mới đây, trang QQ đã chia sẻ một bài viết với tựa đề "4 minh tinh nổi tiếng sở hữu đôi mắt đẹp nhất". 

Angela Baby

Vốn sở hữu nhan sắc lai Tây cực ấn tượng, những năm qua, Angela Baby luôn nằm trong top nữ thần Trung Quốc. Vậy nhưng, trong danh sách này, cô lại chỉ đứng ở vị trí thứ 4. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô luôn được ví như nàng công chúa mỗi khi xuất hiện, khiến trái tim bao người hâm mộ "đổ gục" bởi nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh.

Angela Baby

Cổ Lực Na Trát 

Đứng ở vị trí thứ 3 là Cổ Lực Na Trát, cô nàng "gây sốt" không chỉ với nhan sắc mà còn với thân hình cực bốc lửa. Với đôi mắt to tròn cùng thần thái đỉnh cao, cô gây thiện cảm với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

co luc na trat

Vốn là người đẹp đến từ vùng đất Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba ngoài sở hữu sống mũi thẳng tắp còn có đôi mắt to rất xinh đẹp. Nhờ vào đôi mắt long lanh này mà cô luôn dễ dàng thu hút được sự chú ý của công chúng ở mọi lúc mọi nơi.

Dương Mịch

Không chỉ là "tiểu hoa đán 8x" xinh đẹp đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch còn khiến lòng người ngây ngất trước đôi mắt quyến rũ, bật lên nét thông minh, lanh lợi. Nữ diễn viên nổi tiếng bởi đôi mắt được ví "trong veo như nước hồ thu", tràn đầy linh khí. Cô được mệnh danh là một trong những mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất Trung Quốc.

duong mich

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng đôi mắt của Dương Mịch là mắt đào hoa, vừa trong lại vừa quyến rũ. Chỉ cần cô nhìn thẳng vào đối phương, đảm bảo vài giây sau đó, họ sẽ ngã gục liền. Từ thời vào vai Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006 cho đến hiện tại, đôi mắt của cô nàng vẫn cứ xinh đẹp như thế.

Trương Thiều Hàm

Vị trí quán quân và được QQ đặt dòng tít: "Đứng ở top 1 và khiến Dương Mịch cũng phải ngưỡng mộ" chính là Trương Thiều Hàm. Ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí, nhan sắc tựa búp bê với đôi mắt to tròn trong trẻo của Trương Thiều Hàm đã trở thành "thỏi nam châm" hút fan, thậm chí, cô nàng còn được đặt biệt danh là "Búp bê Barbie".

truong thieu ham

Trương Thiều Hàm sinh năm 1982, là ca sĩ, diễn viên người Đài Loan. Sau khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, Thiều Hàm lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn phim thần tượng, một xu hướng mới nổi thời kỳ ấy. Sau vai diễn Điền Vũ Hy trong phim "Người tình của MVP", "Chuyện tình biển xanh". Sau bộ phim này, nữ diễn viên vươn lên trở thành ngôi sao phim thần tượng Đài Loan.

Dương Mịch 'gây bão' trong loạt ảnh diện đồ ngủ, nhưng nhân ngay 'điểm trừ' chỉ vì lý do này

Dương Mịch 'gây bão' trong loạt ảnh diện đồ ngủ, nhưng nhân ngay 'điểm trừ' chỉ vì lý do này

Thân hình nuột nà chuẩn ba vòng của Dương Mịch - đại sứ thương hiệu cho hãng nội y đình đám của Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Angela Baby Cổ Lực Na Trát Trương Thiều Hàm Sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch 'gây bão' trong loạt ảnh diện đồ ngủ, nhưng nhân ngay 'điểm trừ' chỉ vì lý do này

Dương Mịch 'gây bão' trong loạt ảnh diện đồ ngủ, nhưng nhân ngay 'điểm trừ' chỉ vì lý do này

Sau khi 'kết đôi' với Dương Mịch, sự nghiệp của những nam thần Cbiz này vụt lên 'như diều gặp gió'

Sau khi 'kết đôi' với Dương Mịch, sự nghiệp của những nam thần Cbiz này vụt lên 'như diều gặp gió'

Những nữ diễn viên giàu nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn chưa 'đáng gờm' bằng người này

Những nữ diễn viên giàu nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn chưa 'đáng gờm' bằng người này

Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm

Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm

Bất ngờ với 'Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021', không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng chẳng phải Dương Mịch

Bất ngờ với 'Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021', không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng chẳng phải Dương Mịch

Sự thật bức ảnh Dương Mịch ôm hôn trai trẻ giữa đêm khuya ngày đầu năm mới, hóa ra đàng trai là gương mặt cực nổi tiếng

Sự thật bức ảnh Dương Mịch ôm hôn trai trẻ giữa đêm khuya ngày đầu năm mới, hóa ra đàng trai là gương mặt cực nổi tiếng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 46 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 16 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào