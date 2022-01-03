Dương Mịch 'gây bão' trong loạt ảnh diện đồ ngủ, nhưng nhân ngay 'điểm trừ' chỉ vì lý do này

Sao quốc tế 03/01/2022 15:55

Thân hình nuột nà chuẩn ba vòng của Dương Mịch - đại sứ thương hiệu cho hãng nội y đình đám của Mỹ.

Dương Mịch là "tiểu hoa đán 8x" nổi tiếng trên màn ảnh xứ Trung. Cô tham gia các phim truyền hình như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Cổ kiếm kỳ đàm, Người phiên dịch, Phù Dao hoàng hậu... Đồng thời, ngôi sao 35 tuổi cũng là gương mặt quảng cáo hot cho các nhãn hàng tại Trung Quốc nhờ lượng fan đông đảo và nhan sắc "vạn người mê".

Mới đây, một blogger giải trí đã đăng tải những bức ảnh Dương Mịch đẹp ngất ngây trong loạt ảnh chụp cho hãng nội y Victoria's Secret mà cô làm người mẫu đại diện cho hãng. Đây có lẽ là những bức ảnh được người đẹp chụp trước đây. Mỗi bức ảnh mang một phong cách khác nhau nhưng chỉ trong 23 phút nó đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

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Dương Mịch đẹp vô cùng trong loạt ảnh mới khi diện váy ngủ - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên 35 tuổi khoe được đôi chân thon - Ảnh: Internet
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Bà mẹ một con khoe vòng 1 căng đét trong kiểu váy ngủ lụa satin mong manh - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên sở hữu cân nặng trong khoảng từ 42 kg - 45 kg và chiều cao 168 cm, luôn biết tận dụng đôi chân thon thẳng nuột nà để tỏa sáng trong các bức ảnh chụp quảng cáo. Nhờ có một đôi chân đẹp, cô nàng càng thể hiện những phong cách tạo dáng để lộ đôi chân nuột nà.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng Dương Mịch siêu gầy guộc. Tại nhiều sự kiện, khi diện những bộ trang phục gợi cảm, khán giả thấy lo lắng cho thể trạng quá gầy của cô nàng. Nhiều lần người hâm mộ còn bắt gặp khoảnh khắc Dương Mịch khoe đôi chân đầu gối củ lạc nhìn rất xót.

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Thân hình nuột nà chuẩn ba vòng của Dương Mịch - Ảnh: Internet
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Thân hình của Dương Mịch luôn được biết là hoàn hảo không kém nàng mẫu nào - Ảnh: Internet

Sau khi chiêm ngưỡng lại những bức ảnh này, fan Dương Mịch chỉ hy vọng thần tượng sẽ giữ gìn sức khỏe, tăng cân lên một chút để lấy lại được phong độ bóc lửa như ngày nào.

Sau khi ly hôn với nam diễn viên Lưu Khải Uy vào cuối năm 2018, Dương Mịch tập trung phát triển sự nghiệp. Cô nàng hiện vừa là diễn viên vừa là bà chủ của các công ty điện ảnh, phát triển nghệ sĩ của Trung Quốc.

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