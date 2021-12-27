Dàn mỹ nhân Hoa ngữ 'phất lên như diều gặp gió' sau khi rời công ty quản lý: Dương Mịch, Dương Tử đều là 'nữ cường' đích thực

Nữ diễn viên là tiểu hoa đán thế hệ sau 85 hiện vẫn giữ vững vị thế của mình trên con đường sự nghiệp. Cô vẫn luôn nỗ lực không ngừng, gặt hái nhiều thành công và mang đến nhiều tác phẩm hay cho khán giả. Khi công ty truyền thông ảnh thị Hoan Thụy Thế Kỷ khởi động kế hoạch sản xuất lớn. Dương Mịch lấy hình thức studio diễn viên ký hợp đồng với công ty này. Khi đã gầy dựng được tên tuổi, nữ diễn viên bắt đầu mở studio riêng, độc lập không trực thuộc công ty Hoan Thụy.

Nhiều người cho rằng Dương Mịch chính là một "nữ cường" trong làng giải trí hiện nay. Nữ diễn viên không chỉ giỏi giang trong sự nghiệp cống hiến cho nghệ thuật mà bên cạnh đó, công việc điều hành công ty cũng cực kỳ trôi chảy. Những nghệ sĩ dưới trướng của cô đa phần đều có địa vị nhất định như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân…

Dương Tử

Dương Tử là cái tên được gắn với danh xưng "nhất tỷ Hoan Thụy". Khó có thể phủ nhận, cô đang là một trong những tiểu hoa nổi tiếng nhất Cbiz thời điểm hiện tại với hàng loạt tác phẩm "đại bạo", là gương mặt chủ lực có vị thế cao nhất trong dàn diễn viên nữ của Hoan Thuỵ Thế Kỷ trong suốt nhiều năm qua.

Tuy là "Nhất tỷ" ở Hoan Thụy, thế nhưng nữ diễn viên cũng đã đăng ký phòng làm việc riêng có tên Vĩnh Khang Tát Lãng vào 6/2016. Xuyên suốt sự nghiệp khi còn dưới trướng Hoan Thụy, Dương Tử từng đảm nhận các vai chính trong 1 số tác phẩm đình đám như "Hương Mật Tựa Khói Sương" và" Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương". Tuy nhiên, đa phần đều không phải do Hoan Thụy sản xuất.

Lưu Thi Thi

Nữ diễn viên từng tham gia vào công ty điện ảnh Đường Nhân, đóng qua phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Quái hiệp nhất chi mai, Bộ bộ kinh tâm,… Và nhờ vào Bộ bộ kinh tâm mà Lưu Thi Thi mà kết duyên với Ngô Kỳ Long, sau đó cả hai còn nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Song, thời điểm nổi tiếng đình đám, vì không chịu được sự hạn chế của công ty, Lưu Thi Thi đã tiến hành lập studio cho riêng mình và giữ 100% cổ phần. Sau khi kết thúc hợp tác, hai bên vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp. Cho dù Lưu Thi Thi không còn ở đó, Đường Nhân mãi mãi là hậu thuẫn phía sau của cô.

Cổ Lực Na Trát

Nữ diễn viên từng là một trong những nghệ sĩ được Đường Nhân hết lòng nâng đỡ để có thể kế thừa vị trí Nhất tỷ của Lưu Thi Thi. Thời điểm đó, Cổ Lực Na Trát nhận về khá nhiều sự yêu thích từ khán giả qua một số tác phẩm như Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân, Câu Chuyện Cảnh Sát… bởi nét đẹp phong tình của cô gái tây vực khiến người xem không thể rời mắt.

Thế nhưng, vào khoảng cuối tháng 6 năm 2021, Cổ Lực Na Trát và Đường Nhân cũng đã chấm dứt mối quan hệ hợp tác, cả hai chia tay trong hòa bình. Ba ngày sau, Cố Lực Na Trát bất ngờ gia nhập công ty Truyền Thông Hòa Tụng của Lý Băng Băng và về "chung một nhà" với Triệu Lệ Dĩnh.