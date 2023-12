'Khu Vườn Ngủ Say' của Cung Tuấn lập kỷ lục rating, đạt hơn 500 triệu view chỉ sau 12 ngày phát sóng

Tính đến thời điểm hiện tại tác phẩm Khu Vườn Ngủ Say do Cung Tuấn và Kiều Hân đóng chính đã thu về hàng loạt thành tích đáng nể khi thống trị nhiều bảng xếp hạng "độ nhiệt" và rating ở mảng phim truyền hình. Nếu tính riêng về khung giờ khuya, hiện tại không có cái tên nào "có cửa" địch lại Khu Vườn Ngủ Say - thể hiện rõ sự cạnh tranh mạnh mẽ về mảng phim truyền hình của đài vệ tinh cấp tỉnh - Hồ Nam.

Theo đó, Khu Vườn Ngủ Say liên tiếp đạt Top 1 rating khung giờ trên toàn Trung Quốc, cao áp đảo so với các bộ phim và chương trình khác trên cùng khung giờ phát sóng và là bộ phim truyền hình chiếu trên đài thành phố có thị phần cao trên 5%. Sau 12 ngày phát sóng, bộ phim đã công phá với kỷ lục hơn 500 triệu lượt xem và 900.000 lượt bình luận chứng tỏ được "sức nóng" và độ phủ sóng khi so với các cái tên khác trong năm 2021 là Trường Ca Hành, Cẩm Tâm Tựa Ngọc hay Hộc Châu Phu nhân,.. là "một 9 một 10".