'Khu Vườn Ngủ Say' của Cung Tuấn lập kỷ lục rating, đạt hơn 500 triệu view chỉ sau 12 ngày phát sóng

Chỉ sau 12 ngày lên sóng, Khu Vườn Ngủ Say của do Cung Tuấn và Kiều Hân đóng chính đã nằm chễm chệ ở vị trí cao nhất trên nhiều bảng xếp hạng phim ảnh.
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Tính đến thời điểm hiện tại tác phẩm Khu Vườn Ngủ Say do Cung Tuấn và Kiều Hân đóng chính đã thu về hàng loạt thành tích đáng nể khi thống trị nhiều bảng xếp hạng "độ nhiệt" và rating ở mảng phim truyền hình. Nếu tính riêng về khung giờ khuya, hiện tại không có cái tên nào "có cửa" địch lại Khu Vườn Ngủ Say - thể hiện rõ sự cạnh tranh mạnh mẽ về mảng phim truyền hình của đài vệ tinh cấp tỉnh - Hồ Nam.
Theo đó, Khu Vườn Ngủ Say liên tiếp đạt Top 1 rating khung giờ trên toàn Trung Quốc, cao áp đảo so với các bộ phim và chương trình khác trên cùng khung giờ phát sóng và là bộ phim truyền hình chiếu trên đài thành phố có thị phần cao trên 5%. Sau 12 ngày phát sóng, bộ phim đã công phá với kỷ lục hơn 500 triệu lượt xem và 900.000 lượt bình luận chứng tỏ được "sức nóng" và độ phủ sóng khi so với các cái tên khác trong năm 2021 là Trường Ca Hành, Cẩm Tâm Tựa Ngọc hay Hộc Châu Phu nhân,.. là "một 9 một 10".
Thành công của Khu Vườn Ngủ Say thật ra đã được dự báo trước khi bộ phim chỉ mới phát sóng tập đầu tiên đã thu về 100 triệu lượt xem trong 48 giờ sau khi phát hành và 0.5205% rating trung bình - cao nhất trong các tập mở đầu phim của Hồ Nam trong năm nay. Trong tuần 13/12/2021 - 19/12/2021, bộ phim cũng giữ vị trí quán quân trên BXH Weibo Top TV Series với chỉ số 83,87.
Khu Vườn Ngủ Say là tác phẩm thứ 5 mà Cung Tuấn đóng chính trong năm 2021, nội dung kể về chuyện tình của cặp đôi MC chương trình tư vấn tình cảm Tiêu Tiêu và vị giáo sư tâm lý học Lâm Thâm. Dù chỉ mới phát sóng những tập đầu tiên nhưng bộ phim đã được đánh giá cao về mạch truyện cũng như diễn xuất và tạo hình của Cung Tuấn.
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