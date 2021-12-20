7 bộ phim Hoa ngữ sắp ra mắt được mong chờ nhất 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn có hút fan hơn Dương Tử - Thành Nghị?

Phim hay mỗi ngày 20/12/2021 08:33

Các tác phẩm dưới đây đều được kì vọng bởi nội dung thu hút cùng dàn diễn viên tài năng và triển vọng.

1. Trầm Vụn Hương Phai - Dương Tử, Thành Nghị

Trầm Vụn Hương Phai là một bộ phim thuộc thể loại cổ trang huyền huyễn, ngôn tình của Trung Quốc. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn truyện cùng tên của tác giả Tô Mịch. Ngay từ khi những hình ảnh trên phim trường được lộ ra, tạo hình của Dương Tử và Thành Nghị đều được netizen hết lời khen ngợi vì quá chuẩn thần tiên.

7 bộ phim Hoa ngữ sắp ra mắt được mong chờ nhất 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn có hút fan hơn Dương Tử - Thành Nghị? - Ảnh 1

2. Ngự Giao Ký - Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ngự Giao Ký Dữ Quân Sơ Tương Thức - Kháp Tự Cố Nhân Quy được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Ngự Yêu (Ngự Giao Ký) của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ: Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Kỷ Vân Hòa, Nhậm Gia Luân trong vai Trường Ý. Đây được xem là một trong những dự án đáng mong đợi nhất trong thời gian qua khi từ diễn viên cho đến đạo diễn, dàn ekip đều là những gương mặt có nhiều thành tựu tiêu biểu trong nghề.

7 bộ phim Hoa ngữ sắp ra mắt được mong chờ nhất 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn có hút fan hơn Dương Tử - Thành Nghị? - Ảnh 2

3. An Lạc Truyện - Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn

An Lạc Truyện là bộ phim cổ trang, chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Vốn nguyên tác đã rất được yêu thích, nên sau khi chuyển thể, bộ phim nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Nhậm An Lạc, Cung Tuấn vai thái tử Hàn Diệp và Lưu Vũ Ninh vai Lạc Minh Tây.

7 bộ phim Hoa ngữ sắp ra mắt được mong chờ nhất 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn có hút fan hơn Dương Tử - Thành Nghị? - Ảnh 3

4. Ngọc Cốt Dao - Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn

Ngọc Cốt Dao là tác phẩm cổ trang xoay quanh Thế tử vương triều Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) cao ngạo lạnh lùng và Quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Ngày 4/8 vừa qua, dự án phim truyền hình Ngọc Cốt Dao đã chính thức đóng máy sau hơn 6 tháng khởi quay. Tạo hình các nhân vật trong phim nhận được nhiều lời khen của khán giả.

7 bộ phim Hoa ngữ sắp ra mắt được mong chờ nhất 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn có hút fan hơn Dương Tử - Thành Nghị? - Ảnh 4

5. Đương Lúc Hoa Rơi Gặp Lại Quân - Lưu Học Nghĩa, Viên Băng Nghiên

Bộ phim tiên hiệp huyền huyễn Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thục Khách. Đây là lần thứ hai Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa hợp tác, trước đó thì hai người đã hợp tác trong bộ phim tiên hiệp Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Viên Băng Nghiên vai nữ chính Chử Toàn Cơ; Lưu Học Nghĩa vai nam 2 Hạo Thần sư huynh/ Bác Lân đế quân). Mùa hoa rơi gặp lại chàng dự kiến ra mắt vào năm 2022.

7 bộ phim Hoa ngữ sắp ra mắt được mong chờ nhất 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn có hút fan hơn Dương Tử - Thành Nghị? - Ảnh 5

6. Thả Thí Thiên Hạ - Dương Dương, Triệu Lộ Tư

Thả thí thiên hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ. Trong đó, Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong Tức là một đôi tri kỷ hơn 10 năm trời, tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia. Nhan sắc của cặp nam - nữ chính được dự đoán sẽ tạo yếu tố hút khách cho bộ phim.

7 bộ phim Hoa ngữ sắp ra mắt được mong chờ nhất 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn có hút fan hơn Dương Tử - Thành Nghị? - Ảnh 6

7. Thỉnh Quân - Nhậm Gia Luân, Lý Thấm

Thỉnh quân là dự án cổ trang kết hợp dân quốc xoay quanh mối duyên 2 kiếp của nhân vật chính. Nam nữ chính trong phim là những ngôi sao hàng đầu, hoàn hảo từ ngoại hình đến diễn xuất. Vì vậy chẳng có lý do gì để khán giả phản đối, thậm chí còn tỏ ra rất háo hức với sự kết hợp lần này. Chính bởi có sự tham gia của hai diễn viên đình đám nên cư dân mạng dành rất nhiều sự quan tâm cho bộ phim. 

7 bộ phim Hoa ngữ sắp ra mắt được mong chờ nhất 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn có hút fan hơn Dương Tử - Thành Nghị? - Ảnh 77 bộ phim Hoa ngữ sắp ra mắt được mong chờ nhất 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn có hút fan hơn Dương Tử - Thành Nghị? - Ảnh 8

Những bộ phim hứa hẹn sẽ 'bùng nổ' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2022

Những bộ phim hứa hẹn sẽ 'bùng nổ' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2022

Sự nghiệp của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt ba ngày càng phát triển và nở rộ trong năm 2021. Điều này khiến dân tình không khỏi kì vọng và mong ngóng những bộ phim của cô nàng sắp phát sóng trong năm 2022.

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