Những bộ phim hứa hẹn sẽ 'bùng nổ' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2022

Trong giai đoạn phát sóng, "Trường Ca hành" không chỉ có rating cao ngất ngưởng tại Trung Quốc mà còn được săn đón ở nước ngoài, đồng thời phá kỷ lục doanh thu các bộ phim truyền hình Hoa ngữ ở nước ngoài. Sau đó, bộ phim tình cảm "Em là niềm kiêu hãnh của anh" hợp tác cùng Dương Dương cũng đã nhanh chóng phá nhiều kỷ lục.

Nhờ sở hữu gương mặt khả ái, ngoại hình nổi bật và kĩ năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có một năm "bứt phá" trong nền điện ảnh Trung Quốc năm 2021. Nữ diễn viên trở thành nữ hoàng "càn quét" của các bảng xếp hạng trong năm 2021 chỉ với 2 bộ phim là "Trường Ca hành" và " Em là niềm kiêu hãnh của anh ".

Chính vì năm 2021 của Nhiệt Ba thành công rực rỡ, nhiều khán giả đã đặt nhiều kì vọng cho mỹ nhân Tân Cương ở 3 bộ phim sắp được phát sóng trong năm 2022.

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Ngự Yêu của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, với sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Kỷ Vân Hòa, Nhậm Gia Luân trong vai Trường Ý, chính thức khai máy từ giữa tháng 2 năm nay, đóng máy vào đầu tháng 6 năm nay. Vì vậy, sự hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba lần này rất được kỳ vọng.

Mới đây, đoàn làm phim "Ngự giao ký" tung trailer đầu tiên của bộ phim. Đoạn trailer ngắn chưa đầy 2 phút, khiến khán giả hào hứng.

An Lạc Truyện

Bộ phim là tác phẩm truyền hình cấp S (trọng điểm) của Youku đã chính thức đóng máy vào ngày 12 tháng 11 năm 2021. Tổ đạo diễn của An Lạc Truyện đã từng nhào nặn nhiều bộ phim nổi tiếng trước đó như Sơn Hà Lệnh, Kiếm Vương Triều, Linh Vực...

Đồng thời, dàn diễn viên cũng quy tụ những gương mặt sáng giá Cbiz là Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh nên càng hứa hẹn thành công.

Nhật Nguyệt Truyền Kỳ

Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết Hằng Nga và Hậu Nghệ với sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đậu Kiêu. Bộ phim hài giả tưởng hoàn thành từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa lên sóng. Vì vậy, khán giả kỳ vọng phim sẽ chính thức ra mắt vào năm 2022.

Cả 3 bộ phim dự kiến lên sóng năm 2022 của Địch Lệ Nhiệt Ba chủ yếu là cổ trang trong đó Ngự Giao Ký là phim giả tưởng, An Lạc Truyện là thể loại tiểu sử.