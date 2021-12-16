Những bộ phim Hoa ngữ 'ăn khách' nhất 2021: Hộc Châu phu nhân chưa 'gây sốt' bằng bộ phim vô danh này

Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi thủ vai chính. Trong phim, Nhiệt Ba đóng vai nàng công chúa Vĩnh Ninh - Lý Trường Ca. Tuy nhiên, trong khoảng 20 tập phim đầu tiên, các tạo hình của Nhiệt Ba thường xuyên bị chê bai là già xấu, làm lộ khuyết điểm gương mặt xuống sắc, bọng mắt to. Càng về sau, tạo hình của cô càng đỡ xấu hơn.

Bên cạnh đó, cả câu chuyện cặp đôi phụ là Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh bị cho rằng lấn át cả cặp đôi chính. Sau khi kết thúc, Trường Ca Hành vẫn là một trong những bộ phim lọt Top 10 có lượt xem online cao nhất năm 2021. Mỗi một nhân vật đều có một tính cách thú vị và gây ấn tượng mạnh mẽ. Chưa kể, những mắc xích được cài cắm trong phim cũng được tháo gỡ một cách rõ ràng, mạch lạc. Đây cũng là lý do khiến bộ phim chinh phục được trái tim khán giả.

Châu Sinh Như Cố

Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Cốt Cách Mỹ Nhân của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Phim được chia làm hai phần, phần đầu Châu Sinh Như Cố lấy bối cảnh cổ trang, phần hai lấy bối cảnh thời hiện đại. Theo nguyên tác, Châu Sinh Như Cố chủ yếu nói về tình yêu đầy bi thương ở kiếp trước của Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) và Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc).

Vì là phần tiền truyện, bộ phim đã được xác định trước sẽ có cái kết bi thương, sau đó mới mở tiếp câu chuyện ngọt ngào của kiếp sau. Dù có cái kết đau lòng, nhưng bộ phim vẫn thành công thu hút khán giả nhờ kịch bản chỉn chu, có chiều sâu.

Hơn hết, câu chuyện tình của thầy trò Sinh Thần - Thời Nghi tuy chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại khiến khán giả thổn thức không thôi, nhờ vào khả năng diễn xuất đầy ấn tượng của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc.

Hộc Châu phu nhân

Hộc Châu phu nhân do Dương Mịch và Trần Vỹ Đình đóng chính, phim vừa kết thúc phát sóng trên tài khoản VIP của WeTV và hiện vẫn còn phát sóng ở các tài khoản thường. Nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của dàn diễn viên thử vai chính có vấn đề, nội dung phim lại khác xa nguyên tác.

Song, với số đông khán giả thì bộ phim vẫn là tác phẩm đáng xem. Bằng chứng là phim đã thu về hơn 3 tỷ lượt xem. Thành tích này khiến các bộ phim cùng thời điểm phát sóng đều phải "dè chừng".

Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác

Đây là bộ phim gây bất ngờ nhất trong năm 2021. Không chỉ sở hữu số điểm Douban cao ngất, Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác còn khiến người ta ngạc nhiên bởi nội dung súc tích, mạch lạc không ngờ. Bên cạnh nội dung, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên mới toanh nhưng diễn xuất đầy thuyết phục như Vương Tử Kỳ, Tô Hiểu Đồng, Dương Đình Đông và Triệu Nghiêu Kha.

Dù không sở hữu dàn diễn viên nổi đình, nổi đám nhưng, "ngựa chiến vô danh" này đã thành công trong việc chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ.