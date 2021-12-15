Những cặp đôi phụ bi thảm nhất phim cổ trang Hoa ngữ 2021: Hộc Châu Phu Nhân khóc 'cạn nước mắt', Châu Sinh Như Cố nhận đại cục bi thương

Phim hay mỗi ngày 15/12/2021 15:35

Không chỉ có những cặp đôi chính, rất nhiều cặp đôi phụ cũng có kết thúc bi thương khiến khán giản khóc "cạn nước mắt" vì tiếc nuối.

Đế Húc và Đề Lan trong "Hộc Châu Phu Nhân"

Bộ phim đối đầu với loạt tác phẩm lên sóng cùng thời điểm của các ngôi sao khác. Kết quả, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch thu về khoảng 3 tỉ lượt xem. Tuy nhiên, không ít người xem bày tỏ ý kiến hài lòng, số đông khán giả lại phản đối, cho rằng cái kết dành cho đôi phụ là quá đau buồn.

Những cặp đôi phụ bi thảm nhất phim cổ trang Hoa ngữ 2021: Hộc Châu Phu Nhân khóc 'cạn nước mắt', Châu Sinh Như Cố nhận đại cục bi thương - Ảnh 1

Cụ thể, ở những tập cuối vì cứu Đế Húc (Từ Khai Sính) mà Đề Lan (Trần Tiểu Vân) chấp nhận hi sinh, nhưng sau đó, vết thương của Đế Húc quá nặng nên cũng phải ra đi. Cặp đôi để lại con nhỏ vừa mới chào đời cho Hải Thị (Dương Mịch) nuôi dưỡng. Câu chuyện tình của Đế Húc và Đề Lan thật sự khiến người xem cảm thấy ức chế những cũng thấy thật sự xót xa. Đồng thời, việc biên kịch đẩy cặp đôi phụ có cái kết bi kịch khiến mạch phim trùng xuống và mang lại cảm giác mệt mỏi khi xem. 

Thôi Phong và Hồng Hiểu Dự trong "Châu Sinh Như Cố"

Bộ phim "Châu Sinh Như Cố " của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc có kết thúc khiến khán giả không khỏi đau lòng một phen vì kết cục bi thương của cặp đôi nhân vật chính. Cái kết đầy bi thảm khi cặp nam nữ chính đều ra đi. 

Trong tập cuối, Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) bị vu oan mưu phản, chịu hình phạt róc xương, chàng để lại huyết thư. Vài ngày sau, khi nhận được huyết thư của Châu Sinh Thần, Thời Nghi (Bạch Lộc) cũng nhảy thành tự vẫn.

Những cặp đôi phụ bi thảm nhất phim cổ trang Hoa ngữ 2021: Hộc Châu Phu Nhân khóc 'cạn nước mắt', Châu Sinh Như Cố nhận đại cục bi thương - Ảnh 2

Tuy bộ phim có kết thúc bi thương và lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả, nhưng đây lại là cái kết mà nhiều người mong đợi. Bởi vì khép lại kiếp đau thương này để mở ra kiếp sau hạnh phúc. Phần tiếp theo của Châu Sinh Như Cố là "Một đời một kiếp" cũng đã sẵn sàng tiếp nối mối nhân duyên tiền kiếp của Châu Sinh Thần và Thời Nghi.

Thôi Phong và Hồng Hiểu Dự trong "Châu Sinh Như Cố"

Một lần, Thôi Phong (Diêu Dịch Thần) bị quân địch bắt giữ, Hồng Hiểu Dự (Lý Nghi Nho) nén đau thương quyết định chấp nhận hi sinh người yêu, may mà Châu Sinh Thần đến kịp nên Thôi Phong được cứu. Nhưng may mắn chẳng đến hai lần, sau đó vì đỡ cho sư muội Phụng Tiếu một thương, Hồng Hiểu Dự đã hi sinh.

Những cặp đôi phụ bi thảm nhất phim cổ trang Hoa ngữ 2021: Hộc Châu Phu Nhân khóc 'cạn nước mắt', Châu Sinh Như Cố nhận đại cục bi thương - Ảnh 3

Kết phim Hồng Hiểu Dự vẫn bỏ lỡ Thôi Phong, hai người cứ thế sinh ly tử biệt, chia cắt âm dương, chỉ còn lại ngọn lửa tình yêu tồn tại trong lòng. Điều an ủi cho cặp đôi này có lẽ là họ cũng đã thổ lộ lòng mình, và biết rằng người kia cũng có cùng tình cảm giống như mình.

Cố Tương và Tào Úy Ninh trong "Sơn Hà Lệnh"

Hai nhân vật A Tương ( Châu Dã) và Tào Uy Ninh (Mã Văn Viễn) trong phim Sơn hà lệnh không may mắn như Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Cặp đôi được yêu thích này qua đời ngay trước lúc thành hôn. Cảnh phim chém giết và chết chóc của A Tương - Tào Uy Ninh khiến khán giả ám ảnh lẫn chua xót.

Những cặp đôi phụ bi thảm nhất phim cổ trang Hoa ngữ 2021: Hộc Châu Phu Nhân khóc 'cạn nước mắt', Châu Sinh Như Cố nhận đại cục bi thương - Ảnh 4

Trong ngày cưới của cả hai, A Tương đã bị sư phụ của Tào Úy Linh giết chết khi lao vào để cứu phu quân. Điều này biến một đám cưới đang vô cùng hạnh phúc thành một đám tang với sự mất mát lớn của cả hai nhân vật chính. Dù đã ra đi, những người còn ở lại vẫn tổ chức cho họ đầy đủ thủ tục để ở đâu đó trên thế giới, cả hai vẫn là người một nhà. Sau cái chết của A Tương, từ khoá "A Tương chết rồi" đã vươn lên top đầu thịnh hành Weibo.

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