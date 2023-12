Những cặp đôi phụ bi thảm nhất phim cổ trang Hoa ngữ 2021: Hộc Châu Phu Nhân khóc 'cạn nước mắt', Châu Sinh Như Cố nhận đại cục bi thương

Thôi Phong và Hồng Hiểu Dự trong "Châu Sinh Như Cố"

Bộ phim "Châu Sinh Như Cố " của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc có kết thúc khiến khán giả không khỏi đau lòng một phen vì kết cục bi thương của cặp đôi nhân vật chính. Cái kết đầy bi thảm khi cặp nam nữ chính đều ra đi.

Trong tập cuối, Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) bị vu oan mưu phản, chịu hình phạt róc xương, chàng để lại huyết thư. Vài ngày sau, khi nhận được huyết thư của Châu Sinh Thần, Thời Nghi (Bạch Lộc) cũng nhảy thành tự vẫn.

Tuy bộ phim có kết thúc bi thương và lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả, nhưng đây lại là cái kết mà nhiều người mong đợi. Bởi vì khép lại kiếp đau thương này để mở ra kiếp sau hạnh phúc. Phần tiếp theo của Châu Sinh Như Cố là "Một đời một kiếp" cũng đã sẵn sàng tiếp nối mối nhân duyên tiền kiếp của Châu Sinh Thần và Thời Nghi.

Thôi Phong và Hồng Hiểu Dự trong "Châu Sinh Như Cố"

Một lần, Thôi Phong (Diêu Dịch Thần) bị quân địch bắt giữ, Hồng Hiểu Dự (Lý Nghi Nho) nén đau thương quyết định chấp nhận hi sinh người yêu, may mà Châu Sinh Thần đến kịp nên Thôi Phong được cứu. Nhưng may mắn chẳng đến hai lần, sau đó vì đỡ cho sư muội Phụng Tiếu một thương, Hồng Hiểu Dự đã hi sinh.

Kết phim Hồng Hiểu Dự vẫn bỏ lỡ Thôi Phong, hai người cứ thế sinh ly tử biệt, chia cắt âm dương, chỉ còn lại ngọn lửa tình yêu tồn tại trong lòng. Điều an ủi cho cặp đôi này có lẽ là họ cũng đã thổ lộ lòng mình, và biết rằng người kia cũng có cùng tình cảm giống như mình.

Cố Tương và Tào Úy Ninh trong "Sơn Hà Lệnh"

Hai nhân vật A Tương ( Châu Dã) và Tào Uy Ninh (Mã Văn Viễn) trong phim Sơn hà lệnh không may mắn như Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Cặp đôi được yêu thích này qua đời ngay trước lúc thành hôn. Cảnh phim chém giết và chết chóc của A Tương - Tào Uy Ninh khiến khán giả ám ảnh lẫn chua xót.

Trong ngày cưới của cả hai, A Tương đã bị sư phụ của Tào Úy Linh giết chết khi lao vào để cứu phu quân. Điều này biến một đám cưới đang vô cùng hạnh phúc thành một đám tang với sự mất mát lớn của cả hai nhân vật chính. Dù đã ra đi, những người còn ở lại vẫn tổ chức cho họ đầy đủ thủ tục để ở đâu đó trên thế giới, cả hai vẫn là người một nhà. Sau cái chết của A Tương, từ khoá "A Tương chết rồi" đã vươn lên top đầu thịnh hành Weibo.