'Mẹ một con' Ngô Cẩn Ngôn nóng bỏng trong bộ ảnh mới hậu sinh nở

Không ít khán giả cho rằng vóc dáng hiện tại của nữ diễn viên còn đẹp hơn cả thời son rỗi. Làn da trắng mịn, gương mặt thon gọn cùng ánh mắt tràn đầy nội lực của cô là minh chứng cho một phụ nữ hiện đại: vừa làm mẹ, vừa làm nghệ sĩ và vẫn đủ sức truyền cảm hứng.

Cùng với sự trở lại trong làng thời trang, Ngô Cẩn Ngôn cũng đang chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ phim cổ trang mới mang tên Xuân Hoa Diễm. Phim dự kiến phát sóng vào năm 2026 và đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên sau sinh cô quay trở lại với thể loại phim cổ trang, sở trường đã làm nên tên tuổi của cô trước đó.

Liên quan đến thông tin “Ngự đình dao” ngừng quay, một nhân viên trong đoàn làm phim đã có bài đăng trên mạng xã hội giải thích. “Theo lịch, ngày 14.7, Ngự đình dao sẽ quay ở Đôn Hoàng. Tuy nhiên, do lượng khách du lịch đang đổ về Đôn Hoàng mùa hè này tăng gấp nhiều lần so với năm trước, nên đoàn phim phải điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo an toàn cho diễn viên và thuận tiện cho quá trình quay.

Việc quay phim ở vùng Tây Bắc chắc chắn sẽ tiến hành theo như dự định, chỉ là thay đổi thời gian sao cho phù hợp với thực tế. Vì thế, các diễn viên có khoảng 10 ngày rời đoàn để thực hiện công việc riêng. Ngô Cẩn Ngôn bay về Bắc Kinh và sẽ quay lại Hoành Điếm vài ngày tới để quay phim vào ngày 21.7”, bài đăng cho hay.

Theo chia sẻ của nhân viên đoàn phim, “Ngự đình dao” tạm ngừng quay vì tình hình ở Đôn Hoàng không đảm bảo. Những thông tin được chia sẻ như nhà đầu tư rút lui, Vu Chính khiến phim bị ảnh hưởng đều không đúng sự thật.

“Ngự đình dao” chuyển thể từ tiểu thuyết "Giang sơn vi sính" của tác giả Hành Yên Yên. Nội dung xoay quanh Mạnh Đình Huy, người đầu tiên đỗ đầu kỳ thi tiến sĩ dành cho nữ, vào làm Hàn Lâm Viện và người đứng đầu thiên hạ, hoàng đế mạnh mẽ nhất lịch sử Đại Bình.