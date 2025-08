Người đàn ông rơi từ tầng 4 trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, chưa rõ tình hình sức khỏe

Người đàn ông rơi từ tầng 4 của trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, phường Long Biên, Thành phố Hà Nội xuống khu vực tầng 1.

Theo thông tin báo Lao Động, trưa 3/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông rơi từ tầng 4 của trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, phường Long Biên, Thành phố Hà Nội xuống khu vực tầng 1.

Theo hình ảnh ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông nằm bất động gần khu vực sân khấu nơi đang diễn ra một sự kiện đông người, có cả trẻ nhỏ tham dự. Sự việc xảy ra vào thời điểm trung tâm thương mại đông khách khiến không ít người hốt hoảng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Hải - Chủ tịch UBND phường Long Biên xác nhận có sự việc một nam thanh niên rơi từ tầng cao xuống đất. Nạn nhân sau đó đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, tại TPHCM, trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall từng xảy ra 3 vụ nhảy lầu liên tiếp chỉ trong thời gian ngắn. Theo báo Công An Nhân Dân, ngày 26/4, Tổ địa bàn quận 10, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 12, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên SN 2002 (quê Phan Thiết, Bình Thuận) tại khu vực sảnh của trung tâm mua sắm Vạn Hạnh Mall, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

Đây là vụ nhảy lầu thứ 3 tại trung tâm mua sắm trên. Tối 9/4, bảo vệ trung tâm phát hiện nam thanh niên SN 1993, quê Nha Trang nhảy từ tầng 7 xuống nên chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Trước đó, ngày 17/3, thiếu niên SN 2010 cũng nhảy từ tầng 7 xuống khu vực sảnh tử vong. Nạn nhân để lại 2 mẫu giấy ghi thông tin cá nhân và mẫu giấy ghi lại tâm thư có nội dung chán nản cuộc sống.

