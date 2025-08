3 thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm 'hút cạn' collagen, khiến da nhanh lão hóa

Sử dụng vỏ gối cotton

Một yếu tố thường bị xem nhẹ nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến tình trạng da là chất liệu vỏ gối - vật dụng tiếp xúc trực tiếp với làn da suốt 8 tiếng. Vải cotton thông thường có độ nhám cao, gây ma sát với da mỗi khi bạn xoay đầu. Điều này không chỉ khiến da nhanh lão hóa mà còn dẫn đến rối tóc, gãy rụng.

Thay vào đó, hãy sử dụng vỏ gối lụa hoặc satin giúp hạn chế ma sát, tạo cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng hơn khi ngủ. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý đến tần suất vệ sinh các vật dụng này, tránh để chúng tích tụ bụi bẩn, mồ hôi, dễ làm da kích ứng, phá vỡ hàng rào bảo vệ da tự nhiên.

Tắm nước nóng

Tắm nước nóng có thể mang lại cảm giác thư giãn cho bạn sau một ngày mệt mỏi nhưng nó cũng sẽ lấy đi lớp dầu tự nhiên trên da, khiến da khô và ngứa. Bạn có thể thấy rõ điều này vào mùa đông, khi da khô nẻ, càng tắm nước nóng sẽ càng khiến da thêm bong tróc, ngứa ngáy. Sự hao hụt độ ẩm khi tắm nước nóng lâu ngày cũng có thể khiến da dễ xuất hiện nếp nhăn, kém đàn hồi.

Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, bạn nên tắm bằng nước ấm vào mùa đông và nước mát vào mùa hè sẽ tốt hơn cho làn da. Nếu không thể từ bỏ thói quen tắm nước nóng, hãy rút ngắn thời gian tắm và tăng cường dưỡng ẩm ngay sau đó để bù lại độ ẩm đã mất cho da.

Thực phẩm hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen tự nhiên

Bên cạnh việc bổ sung collagen trực tiếp, một số thực phẩm có thể kích thích cơ thể tự tổng hợp collagen nhờ vào hàm lượng cao các vi chất dinh dưỡng quan trọng.

Lòng trắng trứng: Lòng trắng trứng giàu proline – một axit amin thiết yếu trong quá trình tổng hợp collagen. Proline đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi của da, tăng cường sự vững chắc của mô liên kết và hỗ trợ làm lành vết thương. Ngoài ra, lòng trắng trứng còn chứa nhiều protein chất lượng cao giúp tái tạo mô và bảo vệ xương khớp.

Trái cây họ cam quýt: Các loại trái cây như cam, chanh, bưởi rất giàu vitamin C – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ collagen khỏi sự phân hủy do tác động của gốc tự do. Vitamin C cũng đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp cơ thể hấp thụ và sử dụng collagen hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại quả mọng: Dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol, giúp giảm thiểu tác động của quá trình lão hóa và bảo vệ cấu trúc collagen trong cơ thể. Hàm lượng vitamin C cao trong các loại quả này còn giúp tăng cường sản xuất collagen tự nhiên.

Rau lá xanh: Các loại rau như cải bó xôi, bông cải xanh giàu chlorophyll – một hợp chất có khả năng kích thích sản xuất collagen và bảo vệ da khỏi quá trình oxy hóa. Chúng cũng chứa nhiều vitamin A và C, giúp duy trì làn da khỏe mạnh và giảm sự phân hủy collagen theo tuổi tác.