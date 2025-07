Trong hệ xương, collagen là "khung nền" để gắn kết canxi và duy trì độ bền chắc của xương. Bổ sung collagen là điều kiện cần thiết bên cạnh việc bổ sung canxi để phòng ngừa loãng xương hiệu quả.

Với mắt, collagen giữ vai trò chủ đạo trong cấu trúc giác mạc, giúp duy trì độ trong suốt và hỗ trợ điều tiết ánh sáng, đồng thời là chất liệu sinh học lý tưởng trong sản xuất kính áp tròng nhờ khả năng giữ nước và tương thích sinh học cao.

Tuy nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thực phẩm chức năng, hãy ưu tiên nguồn collagen tự nhiên từ thực phẩm tươi và lành mạnh.

Da heo

Da heo được xem là một trong những thực phẩm chứa nhiều collagen nhất. Collagen từ da heo có cấu trúc tương đồng với collagen trong cơ thể con người, giúp cải thiện độ đàn hồi của da, làm giảm nếp nhăn và tăng cường sự dẻo dai của mô liên kết. Ngoài ra, collagen từ da heo còn có khả năng giữ ẩm cho da, giúp da luôn căng bóng và mịn màng. Tuy nhiên, lưu ý sử dụng nhiều liên quan đến các bệnh lý kèm theo như rối loạn mỡ máu, bệnh lý tim mạch…

Lòng trắng trứng

Trứng không chứa collagen trực tiếp nhưng giàu proline, một acid amin cần thiết để cơ thể tổng hợp collagen. Ăn trứng giúp cơ thể sản xuất nhiều collagen hơn, từ đó giúp da săn chắc và hỗ trợ độ đàn hồi tốt hơn. Lòng trắng trứng cũng chứa nhiều dưỡng chất khác tốt cho da và sức khỏe như protein và canxi.

Có thể ăn lòng trắng trứng bằng nhiều cách như: luộc ăn trực tiếp, thêm vào salad, trứng ốp la lòng trắng hoặc nấu canh trứng, xào lòng trắng trứng với rau củ ăn kèm với cơm.

Đậu nành

Đậu nành không chứa collagen nhưng nó chứa các hợp chất có thể hỗ trợ sản xuất collagen trong cơ thể. Đậu nành là nguồn protein dồi dào, bao gồm các acid amin như glycine và proline, là những thành phần cấu tạo nên collagen. Ngoài ra, đậu nành còn chứa isoflavone như genistein, có thể kích thích sản xuất collagen và ức chế sự phân hủy collagen.

Các sản phẩm làm từ đậu nành tốt nhất bao gồm: đậu phụ, thực phẩm đậu nành lên men, sữa đậu nành...

Quả mọng

Các loại quả mọng như: việt quất, mâm xôi, dâu tây... rất giàu vitamin C, một dưỡng chất hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen. Một cốc dâu tây cung cấp gần 100% nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể. Ngoài ra, việc bổ sung vitamin C bằng các loại quả mọng còn có thể giúp giảm tổn thương da do ánh nắng mặt trời.

Cách đơn giản và tốt nhất để tận hưởng trọn vẹn hương vị và dưỡng chất của quả mọng là ăn trực tiếp quả mọng tươi như một món ăn vặt lành mạnh. Ngoài ra có thể chế biến làm sinh tố, thêm quả mọng vào các món salad rau hoặc trái cây, sữa chua, ngũ cốc, yến mạch…