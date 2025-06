Điểm danh 3 loại trà uống thường xuyên giúp tăng sinh collagen, dưỡng da sáng khỏe

Việc làm đẹp từ các loại thảo mộc từ thiên nhiên là một trong các xu hướng hiện nay của nhiều chị em. Trong đó trà thảo mộc là biện pháp được nhiều chị em lựa chọn bởi tính tiện lợi, dễ sử dụng và an toàn mà nó mang lại. Vậy loại trà thảo mộc nào giúp làm đẹp da

Lựu được biết đến như một “siêu thực phẩm” trong lĩnh vực chống lão hóa da. Trà lựu không chỉ thơm ngon mà còn chứa hàm lượng lớn punicalagin - một hoạt chất mạnh mẽ giúp giảm thiểu tổn thương da do tia UV và tăng cường tái tạo collagen. Uống trà lựu thường xuyên còn hỗ trợ cải thiện lưu thông máu dưới da, mang oxy và dưỡng chất đến tế bào da tốt hơn, giúp da sáng hồng tự nhiên từ bên trong.

Trà hibiscus (bông bụp giấm/atiso đỏ) có hàm lượng vitamin C cao, nhờ đó chống lại các gốc tự do, bảo toàn cấu trúc collagen và kích thích sản sinh collagen. Loại trà này còn chứa anthocyanins, có tác dụng mạnh mẽ trong việc chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả, tránh nếp nhăn, bảo vệ da và cải thiện độ đàn hồi. Tương tự trà Rooibos, loại trà này không chứa caffeine nên không ảnh hưởng giấc ngủ.

Trà hoa hồng

Trà hoa hồng là một trong những loại trà chống lão hóa, làm đẹp da rất được ưa chuộng. Hoa hồng chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, giúp tăng độ đàn hồi cho da. Nhờ hàm lượng vitamin C và polyphenol cao, trà hoa hồng giúp ngăn chặn quá trình lão hóa da, duy trì làn da trẻ trung và tươi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa hồng có thể sử dụng hàng ngày. Tốt nhất, nên uống vào buổi sáng để tăng cường năng lượng cho cơ thể.

Lưu ý khi uống trà thảo mộc

Không uống trà để qua đêm

Nhiều người có thói quen ngâm trà thảo dược trong ấm trước lúc đi ngủ để sáng hôm sau có thể uống ngay sau khi thức giấc mà không mất thời gian đun. Tuy nhiên, đây là cách làm không khoa học, còn ảnh hưởng đến sức khỏe vì nước trà để lâu, đặc biệt là qua đêm, sẽ bị biến chất, vitamin B, C dần bị phân hủy.

Đồng thời, lượng caffeine trong nước trà cũng tăng cao, nếu uống nhiều sẽ kích thích trung khu thần kinh, khiến cơ thể trở nên khó chịu.

Không uống mọi lúc

Trà thảo dược tốt cho sức khỏe nhưng không có nghĩa là được uống mọi lúc hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy thích. Nó phải được tiêu thụ cùng một thời điểm cụ thể, vì mỗi loại trà có thời gian thích hợp trong ngày để tối ưu hóa lợi ích của nó.

Ảnh minh họa: Internet

Không thể lạm dụng

Trà thảo dược tuy được xem là tốt cho sức khỏe nhưng cũng không nên uống nhiều một lúc, càng không nên dùng liên tục trong thời gian dài.

Đối với người có tố chất yếu ớt, nếu thường xuyên dùng trà thảo dược với tính hàn và vị đắng sẽ làm tổn hại đến dương khí và tì vị, dẫn đến nhiều căn bệnh khác. Trẻ nhỏ cũng không nên cho uống trà thảo dược do phủ tạng còn non nớt.