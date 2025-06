3 mẹo làm đẹp từ chuối, đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng, chị em không nên bỏ qua

Chuối cũng là nguồn chất xơ tuyệt vời, chứa các chất có tác dụng kháng khuẩn giúp loại bỏ các vết thâm và các triệu chứng lão hóa. Quả chuối chín chứa nước, vitamin C, vitamin A, vitamin B, niacin... Các chất này đều có công dụng dưỡng ẩm tự nhiên. Các chất chống oxy hóa như vitamin C, E, A giúp bảo vệ da khỏi những yếu tố do quá trình oxy hóa của gốc tự do gây ra, ngăn ngừa lão hóa do ánh nắng mặt trời… Từ đó giúp ngăn ngừa sự hình thành của nếp nhăn trên da.

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin A, mangan, kẽm, kali có trong chuối chín có khả năng chống viêm và loại bỏ vi khuẩn gây mụn trứng cá… Do vậy, mặt nạ từ quả chuối chín sẽ có tác dụng cân bằng độ ẩm giúp da mịn màng, chống nếp nhăn và ngăn ngừa mụn…