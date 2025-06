NÓNG: Danh tính 2 đối tượng cầm đầu vụ đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỉ đồng, hình ảnh căn nhà gây chú ý

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippine sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng. Nhóm đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.

Trong đường dây này, 2 đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ gồm Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Hai đối tượng cầm đầu Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà - Ảnh: VietNamNet

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam.