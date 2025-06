NÓNG: Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại Myanmar, Philippin, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sư Công an Nghệ An đã phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa một băng nhóm tội phạm gần 100 đối tượng hoạt động tại Myanmar, Philippin sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng của công dân Việt Nam.

Để thực hiện hoạt động lừa đảo và mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippine để thực hiện hoạt động lừa đảo. Các đối tượng di chuyển bằng máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippine để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an nhiều địa phương và lực lượng biên phòng triển khai. Sau thời gian trinh sát và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 23.6, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ gần 100 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có các đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Ổ nhóm tội phạm được tổ chức theo mô hình “công ty”, mỗi chi nhánh do người Việt điều hành, phân cấp rõ ràng, trả lương theo vị trí để kiểm soát dễ dàng. Các đối tượng được giao tài khoản mạng xã hội (thường là nữ, ảnh đẹp, giả mạo cuộc sống sang chảnh) để tiếp cận, tán tỉnh, tạo niềm tin với nam giới có điều kiện tài chính tại Việt Nam. Sau đó, các “nhân viên” chuyển cuộc trò chuyện sang ứng dụng Viber, dẫn dụ bị hại “thực hiện nhiệm vụ đầu tư” trên sàn thương mại điện tử giả.

Ở các nhiệm vụ đầu tiên, bị hại được trả lại tiền kèm “hoa hồng” để tạo lòng tin. Tuy nhiên, sau đó, nhóm đối tượng liên tục tạo ra “lỗi hệ thống” để giữ lại tiền, yêu cầu chuyển thêm tiền “nâng cấp tài khoản”, khiến nạn nhân mất trắng hàng tỉ đồng.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã khiến một nạn nhân ở TP.Hồ Chí Minh mất hơn 41 tỉ đồng; một trường hợp tại TP Vinh (Nghệ An) cũng bị lừa 15,4 tỉ đồng.

Công an Nghệ An đã xác định Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là hai trong số các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm. Khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn tang vật, tài liệu điện tử và tiền mặt phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe theo lời mời gọi đầu tư tài chính, làm giàu nhanh chóng trên mạng; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mật khẩu cho bất kỳ ai qua mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần lập tức báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Việc triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn xuyên quốc gia là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Nghệ An và các đơn vị phối hợp, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ người dân trước hiểm họa tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.