Vụ sản xuất dầu ăn cho người từ thức ăn chăn nuôi: Nguy hại thế nào, làm sao để nhận biết?

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 24/6, VTV đưa tin một đường dây quy mô đặc biệt lớn với số lượng hàng giả đã tiêu thụ lên tới hàng chục nghìn tấn đã bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá. Cơ quan Công an cũng khởi tố 3 bị can cầm đầu điều hành đường dây về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và buôn lậu”.

Các đối tượng đã "hô biến" dầu thực vật vốn dùng làm thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn dành cho người có tên OFood, một nhãn hiệu thực phẩm của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food.