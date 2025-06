Vitamin C, 'con dao hai lưỡi' nếu dùng sai cách sẽ khiến da lão hóa nhanh

Vitamin C là một chất chống oxy hóa đóng vai trò trong việc giúp ngăn ngừa lão hóa và sắc tố. Khi dùng serum vitamin C sẽ đem đến cho bạn một số lợi ích sau:

- Duy trì và thúc đẩy sản xuất collagen;

- Hỗ trợ chữa lành vết thương và bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài như ánh nắng mặt trời và khói bụi;

- Làm đều màu da và cải thiện làn da.

Sai lầm khi dùng vitamin C nên tránh

Sử dụng sản phẩm có hàm lượng vitamin C quá cao

Cũng giống như các sản phẩm dưỡng da có chứa acid khác, nếu bạn sử dụng serum vitamin C có tỷ lệ vitamin C quá cao có thể khiến da bị kích ứng và trở nên nhạy cảm hơn. Lời khuyên là khi mới bắt đầu dùng serum vitamin C, bạn nên chọn những sản phẩm có tỷ lệ vitamin C thấp, dùng cách ngày để da quen dần, sau đó mới tăng dần tần suất và chuyển sang những sản phẩm có hàm lượng vitamin C cao hơn.

Sử dụng vitamin C bị oxy hóa

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là sử dụng vitamin C bị oxy hóa. Khi serum chuyển màu vàng đậm, nâu hoặc có mùi lạ, đó là dấu hiệu của quá trình oxy hóa. Dù nhiều người tiếc rẻ vẫn cố dùng, thực chất sản phẩm lúc này đã mất tác dụng, thậm chí còn có thể tạo ra hợp chất dehydroascorbic acid, một dạng không ổn định có thể kích ứng và khiến da trở nên thâm sạm hơn.

Không sử dụng kem chống nắng

Nếu bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không có lớp bảo vệ sẽ khiến các công dụng của serum vitamin C như làm da căng mịn, đều màu và tươi sáng hơn sẽ trở nên vô nghĩa. Vitamin C của serum kết hợp với SPF từ kem chống nắng sẽ hỗ trợ gia tăng khả năng bảo vệ da khỏi tia UV. Chính vì vậy, sau khi dùng serum vitamin C thì bạn nên thoa kem chống nắng phổ rộng ở bước cuối cùng của quy trình dưỡng da của bản thân. Đặc biệt, nếu bạn đang trong liệu trình làm mờ các đốm đen trên da thì hai bước dưỡng da này sẽ góp phần giúp làn da của bạn nhanh chóng được hồi phục tốt hơn.

Không để thời gian đợi giữa các bước skincare

Serum vitamin C thường có độ pH thấp (khoảng 3,5) để giúp các thành phần hoạt động hiệu quả. Trong khi đó đa phần các sản phẩm dưỡng da thông thường như serum, kem dưỡng đều có độ pH cân bằng ( ~ 5,0). Nếu bạn không để thời gian chờ đợi giữa sau khi bôi serum vitamin C sẽ khiến độ pH của sản phẩm bị biến đổi, không thể đem lại hiệu quả dưỡng da tối ưu. Cách tốt nhất là sau khi thoa serum vitamin C, bạn nên đợi khoảng 10 phút để serum hoạt động rồi mới thoa thêm những món skincare khác như: Toner, serum, essence, kem dưỡng, dầu dưỡng, kem chống nắng...