Chăm bổ sung vitamin C mỗi sáng không chỉ giúp đẹp da tươi sáng, mịn màng mà còn trẻ lâu

Vitamin C được xem là dưỡng chất không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da mặt với vai trò chống oxy hóa, chống viêm và giúp cải thiện kết cấu, tông màu da, cung cấp nước và độ ẩm cho da, giảm nguy cơ lão hóa da sớm.

Bổ sung vitamin C đường toàn thân cho cơ thể có thể từ các nguồn trái cây, rau quả, dinh dưỡng hàng ngày... Tuy nhiên đây không phải là cách duy nhất để nhận được những lợi ích của chất dinh dưỡng này đối với sức khỏe làn da, bên cạnh đó vitamin C còn được bào chế là một thành phần chính trong các sản phẩm chăm sóc da như kem dưỡng, sữa rửa mặt, huyết thanh, serum vitamin C...