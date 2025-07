Nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ được tìm thấy trong rẫy cà phê trong tình trạng thở thoi thóp, nghi uống thuốc độc tự tử.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 29/7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc một người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ, có một sợi dây dù siết trên cổ.

Cụ thể, nạn nhân là chị P.T.M.H. (SN 1987, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, vào khoảng 21h đêm 28/7, sau khi đi ăn cùng nhóm bạn thì chị P.T.M.H. đến nhà nghỉ Kim Thư ở phường Thành Nhất thuê phòng 105 nghỉ qua đêm.

Nhà nghỉ nơi phát hiện người phụ nữ tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Khoảng 20 phút sau, có một người đàn ông đến quầy lễ tân nhà nghỉ tự xưng là chồng của chị P.T.M.H. và hỏi chị đang ở phòng nào. Sau đó, nhân viên lễ tân đã dẫn người đàn ông này lên phòng 105.

Đến khoảng 10h ngày 29/7, nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng thì phát hiện chị P.T.M.H. đã tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên cổ bị siết bởi một sợi dây dù nên đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nghi can liên quan đến cái chết của chị P.T.M.H. được phát hiện tử vong tại một vườn cà phê của người dân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, trong quá trình truy xét nghi can nghi ngờ đến cái chết của chị P.T.M.H., lực lượng Công an phát hiện nghi can này đã tử vong tại một rẫy cà phê của người dân, bên cạnh có một chai thuốc trừ sâu đã uống dở.

Nóng: 'Đội lốt' người nhận con nuôi, các 'mẹ mìn' bán trao tay 12 trẻ sơ sinh An ninh sân bay phát hiện hành khách bế theo 1 bé gái sơ sinh làm thủ tục đi TPHCM có nhiều biểu hiện nghi vấn. Từ đây, hành vi phạm tội mua bán người của các "mẹ mìn" bị bóc trần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-pham-sat-hai-nguoi-phu-nu-trong-nha-nghi-a-tu-vong-tai-ray-ca-phe-738685.html