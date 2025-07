Liên quan vụ 'Bé trai 13 tuổi bị cô ruột đánh đập liên tiếp do không bán hết vé số', chiều 30/7, tại cuộc họp cơ quan báo, đài quý II năm 2025 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể vụ việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Đời (48 tuổi) có hành vi dùng tay và chân đạp, cầm gốc cây tre đánh vào người bé N.V.T. (cháu ruột bà Đời). Hành vi của người phụ nữ đã trực tiếp xâm hại thân thể, sức khoẻ của T., có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác. "Vụ việc này đã được Công an xã Mỹ Tú làm các thủ tục chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ làm rõ, xử lý", Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trả lời báo chí. Cháu T. bị bà Đời cầm khúc cây đánh tới tấp - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Đời (48 tuổi, thường trú ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ). Bà Đời bán vé số dạo, là cô ruột của hai cháu N.V.T. (13 tuổi) và L.T.C.T. (9 tuổi), đăng ký thường trú xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ. Khoảng 16h ngày 24/7, sau khi bán hết vé số, bà Đời ghé một quán cà phê gần dốc cầu chợ Mỹ Hương để đợi các cháu của mình như đã hẹn. Đợi đến khoảng 18h cùng ngày, không thấy V.T. và C.T. trở lại nên bà Đời nhờ người thân hỏi thăm, mới biết hai cháu của mình đang ở khu vực trung tâm chợ Mỹ Tú, trên tay còn "ôm" nhiều tờ vé số. Bà Đời tức tốc đến khu vực nói trên. Vừa tới, thấy cháu V.T. cầm một cọc vé số, bà Đời liền hỏi: Tại sao tụi mầy không bán mà để ôm nhiều vé số vậy? Cháu V.T. trả lời: Không ai mua. Không nén được tức giận, bà Đời lụm khúc cây dài khoảng 1m đánh nhiều cái vào mông cháu V.T. đến gãy đôi. Mặc dù cháu V.T. kêu khóc, van xin nhưng bà Đời vẫn không buông tha. Một người dân gần đó thấy vậy cũng kêu bà dừng tay, nhưng bà vẫn tiếp tục đánh. Sau đó bà còn vung cây đánh vào mông cháu gái C.T.. Bị ô tô đang xuống dốc tông trúng, bệnh nhi 2 tuổi tử vong Vào thời gian trên, xe ô tô con BKS 37A-676.XX (chưa rõ người điều khiển), đi từ trên sảnh của Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn xuống sân.