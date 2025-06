Ngày 24/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Chu Quang Đức (28 tuổi, quê huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) khi đang lẩn trốn ở TP Bắc Ninh. Đức là người hành hung 2 nữ sinh tại thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 23/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp, bắt giữ Chu Quang Đức để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đức là đối tượng đã hành hung hai cô gái ở thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa vào ngày 20/6 gây bức xúc trong dư luận.

Đối tượng Chu Quang Đức - Ảnh: VietNamNet

Theo hình ảnh từ camera giám sát, chiều 20/6, Đức đi xe máy chặn đầu hai cô gái đang di chuyển trên đường. Sau đó, Đức túm cổ, quật ngã cô gái mặc áo trắng ngồi phía sau xe. Dù những người xung quanh can ngăn, đối tượng liên tục chỉ tay chửi mắng các nạn nhân.

Chưa dừng lại, Đức tiếp tục tung một cú đánh khiến cô gái còn lại ngã ra nền gạch, rồi đánh liên tiếp vào đầu, người cô gái lái xe trước khi bỏ đi.

Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, xác minh, ngày 23/6, đã làm rõ, bắt giữ Chu Quang Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Chu Quang Đức và hình ảnh đánh nạn nhân khiến dư luận bức xúc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 17h ngày 20/6 trên đường tỉnh 295 đoạn thuộc tổ dân phố Tam Hợp, thị trấn Bắc Lý, Đức và 2 thanh niên khác đi trên một xe máy có va chạm nhẹ nên đã chặn đầu và xảy ra cãi vã với hai cô gái đi cùng chiều nên bị hai cô gái có lời nói bức xúc.

Tức tối vì bị mắng nên nhóm của Đức đã đuổi theo 2 cô gái trên. Khi đuổi kịp, Đức đã đánh đấm liên tiếp khiến các nạn nhân ngã xuống vỉa hè mặc dù được một số người can ngăn. Sự việc được người dân đăng lên mạng xã hội gây bức xúc trong nhân dân.

Tại cơ quan Công an, Chu Quang Đức khai nhận hành vi phạm tội và cho biết, hắn cùng bạn bè đang đang đi chơi, khi bị hai nạn nhân mắng về hành vi lạng lách, đánh võng, hắn đã thiếu kiềm chế gây ra vụ việc trên.

Chia sẻ đầu tiên của Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh sau khi phiên tòa phúc thẩm bị hoãn Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-oi-tuong-uoi-theo-hanh-hung-da-man-hai-co-gai-o-bac-giang-734696.html