Sốc trước cảnh tượng 2 đứa trẻ trèo ra ngoài ban công chung cư 'hít xà', hàng xóm sợ hãi la hét

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/8, tại một khu dân cư ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, 2 đứa trẻ đã trèo ra ngoài ban công tầng 13. Rất may nhân viên tòa nhà đã phản ứng nhanh chóng, liên lạc với cha mẹ của những đứa trẻ và giải cứu chúng an toàn trong vòng khoảng 2 phút.

Video 2 giờ 4 phút trước 2 giờ 4 phút trước Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-truoc-canh-tuong-2-ua-tre-treo-ra-ngoai-ban-cong-chung-cu-hit-xa-hang-xom-so-hai-la-het-739691.html