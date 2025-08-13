Sốc trước cảnh tượng 2 đứa trẻ trèo ra ngoài ban công chung cư 'hít xà', hàng xóm sợ hãi la hét

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/8, tại một khu dân cư ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, 2 đứa trẻ đã trèo ra ngoài ban công tầng 13. Rất may nhân viên tòa nhà đã phản ứng nhanh chóng, liên lạc với cha mẹ của những đứa trẻ và giải cứu chúng an toàn trong vòng khoảng 2 phút.
Video 2 giờ 4 phút trước

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi