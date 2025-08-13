Theo thông tin từ báo Thông tấn xã Việt Nam, chiều 11/8, tại bãi biển Gotenba (tỉnh Mie, Nhật Bản), một vụ việc khiến nhiều người thót tim đã xảy ra khi 2 bé người Nhật đang ngồi phao, chơi gần khu vui chơi ven biển bất ngờ bị sóng và gió mạnh cuốn ra xa cách bờ biển gần 100m và trôi dọc theo bờ gần 700m.

Thời điểm đó có gió lớn và thủy triều đang rút nhanh khiến các bé trôi càng lúc càng xa bờ và phao có thể bị lật bất cứ lúc nào.

Tình cờ, một nhóm 15 bạn người Việt đang chơi gần bờ biển lúc đó đã nhận thấy sự bất thường khi nghe thấy tiếng kêu cứu ở xa và dường như có 2 bé đang ngồi trên phao cuốn ra xa.

Nhận thấy nguy hiểm cận kề khi thủy triều rút nhanh và phao có thể lật bất cứ lúc nào, 2 thanh niên Việt Nam là Phạm Quốc Đạt và Tống Mạnh Tuấn lập tức lao xuống biển ứng cứu. Anh Mạnh Tuấn và anh Quốc Đạt đã lao ra bơi thẳng chặn đầu đón 2 bé. Do khoảng cách xa và sóng mạnh, lần tiếp cận đầu tiên không thành công, 2 thanh niên Việt Nam buộc phải quay lại.

Bãi biển Gotenba (tỉnh Mie, Nhật Bản) - Ảnh: Japan Travel by NAVITIME

Trong tình hình thời tiết gió mạnh, sóng lớn, 2 thanh niên nhanh chóng quyết định thay đổi chiến lược cứu hộ, theo đó, chạy bộ dọc bờ biển và khi đến vị trí trên bờ gần ngang với vị trí phao của hai em bé ngoài xa, 2 thanh niên khoác lên người chiếc phao làm từ lốp xe đạp và lao xuống biển để đón đầu.

Với kỹ năng bơi lội tốt, 2 thanh niên nhanh chóng xuyên qua sóng mạnh bơi ra lần hai. Khi tiếp cận được 2 bé, nhận được sự trấn an từ 2 thanh niên Việt Nam dũng cảm, 2 bé biết mình đã được cứu nên trở nên bình tĩnh hơn.

Trong lúc đó trên bờ, các bạn khác nhanh chóng liên hệ cảnh sát và hô hoán gọi giúp đỡ từ xung quanh. Mẹ và bà của hai bé không biết bơi nên rất hoảng loạn, chỉ biết trên bờ cầu cứu.

Khoảng hơn 10 phút sau khi nhận tin, lực lượng cứu hộ mới có mặt, trong khi ở khu vực gần đó vẫn không thấy lực lượng cứu hộ biển hoạt động.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28/8 tới, chính quyền tỉnh Mie sẽ trao bằng khen ghi nhận hành động hiệp nghĩa này. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đại diện Sở cứu hỏa Naka, thành phố Tsu, tỉnh Mie, xác nhận sở đã chính thức gửi lời mời đến 2 thanh niên Việt Nam là Phạm Quốc Đạt và Mạnh Tuấn đến sở để nhận bằng khen vì hành động dũng cảm cứu 2 em bé Nhật Bản.

Theo kế hoạch, lễ trao bằng khen sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 28/8 tại Sở cứu hỏa Naka, thành phố Tsu, tỉnh Mie.