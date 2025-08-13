Video 2 bé trai leo ra ngoài ban công, còn làm động tác 'hít xà đơn' như thể đó là khu vui chơi của mình khiến người xem sợ hãi.

Theo thông tin từ VietNamNet, tại một khu chung cư gần đường Bắc Kinh Tây, thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), 2 bé trai đã leo ra ngoài lan can ban công tầng 13, khiến nhiều người chứng kiến hoảng hồn.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng, cả 2 em đều trèo ra ngoài lan can. Một bé để 2 chân hoàn toàn lơ lửng, tay bám vào tấm kính và thực hiện động tác giống “hít xà đơn”. Người quay video liên tục thốt lên vì sợ hãi.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, nhân chứng này kể lại, khi phát hiện sự việc, anh đã lập tức liên hệ với ban quản lý tòa nhà, "không dám chậm một phút". Chỉ sau khoảng hai phút, lực lượng bảo vệ và phụ huynh đã có mặt kịp thời để đưa hai bé vào nhà an toàn.

Người chứng kiến cho biết thêm, anh đã rất lo lắng nhưng không dám la lớn vì sợ các bé giật mình, dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Anh cũng bày tỏ sự may mắn khi mọi người đã phản ứng nhanh, ngăn chặn được một thảm kịch có thể xảy ra.

Theo thông tin từ cán bộ địa phương, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 10/8, khi bố của các bé đi vắng và không có người lớn ở nhà. Hai bé đã tự ý trèo ra ban công chơi đùa.

Sau vụ việc, gia đình các bé đã được nhắc nhở nghiêm khắc về việc không được để trẻ ở nhà một mình. Đồng thời, họ cũng được khuyến cáo nên cải tạo lại ban công để đảm bảo an toàn, tránh để trẻ tiếp tục leo trèo ra ngoài.

“Vợ hai” AI đòi có con, chồng thật kiên quyết từ chối Một người đàn ông Mỹ chung sống hạnh phúc với cả vợ thật và “vợ hai” là một trí tuệ nhân tạo, dù AI này từng đòi có con, còn vợ thật thì chỉ xem đó như chuyện dễ thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-2-be-trai-leo-ra-ngoai-ban-cong-tang-13-anh-u-nguy-hiem-739675.html