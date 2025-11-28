Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/11/2025, 3 con giáp KIẾM TIỀN nhiều như nước, thoát nạn tam tai, giàu sang ú ụ, Phúc khí tràn đầy, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/11/2025, Chính ấn cho biết nay vận may sự nghiệp của Thìn rất tốt. Người nào có năng khiếu cũng có thể tham gia một số công việc kinh doanh phụ liên quan đến đầu tư bên cạnh công việc chính. Nếu bắt đầu ngay hôm nay sẽ có kết quả tốt. Tuy nhiên, không nên đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nhé Thìn.

Hai hành Thổ tương hoà, những người độc thân không có năng lượng để yêu đương và không cho người khác cơ hội. Những người đang trong một mối quan hệ dễ bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ trong quá khứ.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/11/2025, người tuổi Sửu có thể gặp được đối tượng khá lý tưởng trong ngày hôm nay. Bạn có thiện cảm với đối phương ngay trong lần đầu gặp gỡ. Hãy tiếp tục trò chuyện để hiểu thêm về nhau nhé. Với các cặp vợ chồng, hai người tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trước đó, nhờ vậy mà mối quan hệ trở nên gần gũi hơn nhiều. Cả hai đều cảm thấy trân trọng những gì mình đang có.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn soi chiếu, con giáp này còn được nhận tin mừng trên phương diện sự nghiệp. Những đóng góp của bạn cho tập thể suốt thời gian qua được lãnh đạo đánh giá cao. Bạn có thể chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/11/2025, cục diện Tam Hợp dự báo tuổi Ngọ làm gì cũng đạt được kết quả mãn nguyện. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp hanh thông, có chiều hướng thăng hoa hơn nữa. Bạn thể hiện sự sáng tạo cũng như cách làm việc riêng vô cùng hiệu quả nên không vấp phải khó khăn nào.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này Ngọ còn có cơ hội may mắn về tiền bạc. Thậm chí con giáp này còn có tiền để ủng hộ, giúp đỡ người khác, hoặc đơn giản là dùng sự nhiệt tình và kiến thức để hỗ trợ cho tinh thần của người khác. Nhìn chung, đó đều là những việc tốt hướng tới xã hội.

