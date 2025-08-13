Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Đời sống 13/08/2025 15:20

Người phụ nữ 53 tuổi ở phường Tây Thạnh, TP.HCM, được con trai phát hiện đã tử vong sau khi nhiều lần gọi cửa nhưng không có ai trả lời.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 13/8, Công an phường Tây Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang phong toả để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của người phụ nữ trong căn nhà khóa trái trên đường Nguyễn Hữu Tiến (quận Tân Phú cũ).

Sáng cùng ngày, con trai nạn nhân đến nhà gọi cửa nhưng không thấy mẹ trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh nhờ hàng xóm hỗ trợ.

Từ tầng hai nhà bên cạnh, hàng xóm nhìn sang và phát hiện người phụ nữ nằm bất động gần cửa sổ.

 

Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM - Ảnh 1

Lực lượng chức năng đến hỗ trợ phá cửa để vào bên trong căn nhà - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM được huy động đến, phá cửa căn nhà, vào bên trong thì xác định bà C. đã tử vong.

 

Theo người dân tại khu vực cho biết, bà C. và chồng sống ly thân nhiều năm nay. Con cái sống cùng người cha ở căn nhà khác. Riêng bà C. sống một mình tại căn nhà trên. Trước đó 2 ngày, hàng xóm vẫn thấy bà C. đi lại phía trước nhà, sinh hoạt bình thường, sau đó không thấy đi ra ngoài thì phát hiện vụ việc như trên.

Nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà 3 lầu ở hẻm 47 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh đã được công an phường xác minh làm rõ.

 

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Ngày 13/8, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, Công an phường Xuân Trường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ sạt lở taluy ở quán cà phê Tây Hồ làm 2 người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tử vong trong nhà tin moi

TIN MỚI NHẤT

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Tôi và chồng của cô bạn thân đau đớn phát hiện bị ‘cắm sừng’ khi vô tình hỏi nhau một câu

Tôi và chồng của cô bạn thân đau đớn phát hiện bị ‘cắm sừng’ khi vô tình hỏi nhau một câu

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Video 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 14/8/2025,Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Năm 14/8/2025,Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc ngất khi biết em làm một việc khủng khiếp

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc ngất khi biết em làm một việc khủng khiếp

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Vụ lãnh 6 năm tù do nuôi gà lôi trắng: Người chồng được trở về nhà, cấm đi khỏi nơi trú

Vụ lãnh 6 năm tù do nuôi gà lôi trắng: Người chồng được trở về nhà, cấm đi khỏi nơi trú

Công an vào cuộc vụ thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh

Công an vào cuộc vụ thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh

Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"

Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"