Người phụ nữ 53 tuổi ở phường Tây Thạnh, TP.HCM, được con trai phát hiện đã tử vong sau khi nhiều lần gọi cửa nhưng không có ai trả lời.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 13/8, Công an phường Tây Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang phong toả để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của người phụ nữ trong căn nhà khóa trái trên đường Nguyễn Hữu Tiến (quận Tân Phú cũ).

Sáng cùng ngày, con trai nạn nhân đến nhà gọi cửa nhưng không thấy mẹ trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh nhờ hàng xóm hỗ trợ.

Từ tầng hai nhà bên cạnh, hàng xóm nhìn sang và phát hiện người phụ nữ nằm bất động gần cửa sổ.

Lực lượng chức năng đến hỗ trợ phá cửa để vào bên trong căn nhà - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM được huy động đến, phá cửa căn nhà, vào bên trong thì xác định bà C. đã tử vong.

Theo người dân tại khu vực cho biết, bà C. và chồng sống ly thân nhiều năm nay. Con cái sống cùng người cha ở căn nhà khác. Riêng bà C. sống một mình tại căn nhà trên. Trước đó 2 ngày, hàng xóm vẫn thấy bà C. đi lại phía trước nhà, sinh hoạt bình thường, sau đó không thấy đi ra ngoài thì phát hiện vụ việc như trên.

Nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà 3 lầu ở hẻm 47 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh đã được công an phường xác minh làm rõ.

