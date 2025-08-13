Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Đời sống 13/08/2025 13:54

Ngày 13/8, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, Công an phường Xuân Trường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ sạt lở taluy ở quán cà phê Tây Hồ làm 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 13/8, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng, cho biết, lực lượng Công an phường Xuân Trường đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ sạt lở taluy ở quán cà phê Tây Hồ làm 2 người tử vong.

Nạn nhân trong vụ việc là 2 học sinh lớp 11, cư trú tại xã Đơn Dương, Lâm Đồng. Trong đó, nạn nhân nam tên Q, nạn nhân nữ tên N.

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ sạt lở taluy ở quán cà phê Tây Hồ làm 2 người tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Vào khoảng 16h ngày 12/8, hai em đi xe máy đến quán cà phê Tây Hồ thuộc con hẻm trên đường Hùng Vương để vui chơi, trải nghiệm. Khi 2 em này đang dùng cà phê ở quán thì trời mưa to khiến đất đá từ taluy phía trên quán đổ ập xuống, đè tử vong.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Vị cán bộ phường Xuân Trường - Đà Lạt cho hay: “Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng”.

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp - Ảnh 2
Hiện trường vụ sạt lở đất tại quán cà phê làm 2 khách tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 12/8, sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt đã tổ chức phong toả hiện trường quán cà phê Tây Hồ, yêu cầu chủ hộ là ông Nguyễn Đình An và bà Nguyễn Thị Chinh phải sơ tán ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn tính mạng.

Về các vấn đề pháp lý liên quan đến xây dựng tại khu vực trên, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức rà soát và chưa có thông tin cụ thể.

