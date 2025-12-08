Xử phạt người phụ nữ chạy ô tô mắc kẹt trên đường ray tàu hỏa

Đời sống 08/12/2025 16:27

Ngày 6/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống ô tô 4 chỗ khi lưu thông qua đường ngang dân sinh giữa cánh đồng thì bất ngờ mắc kẹt ngay giữa đường ray, trong lúc một đoàn tàu đang chuẩn bị chạy qua.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 8/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã lập biên bản xử phạt hành chính bà H.T.H., quê Nghệ An, mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chạy xe vào lối đi có biển báo cấm ô tô. 

Trước đó, trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người đứng gần một chiếc ô tô màu đỏ đang mắc kẹt trên đường ray. Họ vẫy tay cảnh báo, ra tín hiệu cho một chiếc tàu hỏa đang chạy để dừng lại. Rất may mắn lái tàu đã cho dừng tàu kịp thời, tránh được một vụ tai nạn giao thông.

Sau khi đoạn video đăng tải, cộng đồng mạng bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều, trong đó nhiều người cho rằng người lái ô tô không tuân thủ an toàn giao thông.

Xử phạt người phụ nữ chạy ô tô mắc kẹt trên đường ray tàu hỏa - Ảnh 1
Chiếc ô tô mắc kẹt trên đường ray trong khi tàu hàng đang chạy tới - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 14h chiều 5-12, bà H.T.H. chạy ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An đi qua lối đi tự mở tại km 323+850, khu gian Vinh - Yên Xuân, thuộc xã Thiên Nhẫn, Nghệ An.

Khi băng qua đường sắt Bắc - Nam, xe bất ngờ trật bánh trái xuống đường ray và bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Đúng thời điểm đó, đoàn tàu hàng AH1 do lái tàu Đỗ Trung Kiên điều khiển đang chuẩn bị đi tới.

Phát hiện nguy cơ tai nạn, bà H. cùng một người dân đã ra tín hiệu cảnh báo.

Nhờ tín hiệu kịp thời này, lái tàu Kiên đã hãm phanh dừng khẩn cấp, tránh được va chạm. Sau khi đảm bảo an toàn, bà H. cho xe vượt qua đường ray để tàu tiếp tục hành trình.

Theo cơ quan chức năng, lối đi tự mở này đã có biển cấm ô tô và biển cảnh báo đầy đủ, tầm nhìn tốt.

Thống kê từ Ban An toàn giao thông Nghệ An, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 171 điểm giao cắt đường bộ - đường sắt, trong đó có 73 đường ngang các loại, 98 lối đi tự mở.

Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong thương tâm

Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong thương tâm

Trong lúc sửa chữa ngôi nhà trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên – Đà Lạt), một phần mái nhà đổ sập khiến một công nhân tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô mắc kẹt trên đường ray tàu hỏa tin moi vi phạm luật giao thông

TIN MỚI NHẤT

Giữa tháng 12/2025 mở túi hứng tiền, cuối tháng mua nhà tậu xe, 3 con giáp đổi đời trong nháy mắt, hưởng Phúc báo vô biên, tiền đẻ ra tiền

Giữa tháng 12/2025 mở túi hứng tiền, cuối tháng mua nhà tậu xe, 3 con giáp đổi đời trong nháy mắt, hưởng Phúc báo vô biên, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Xử phạt người phụ nữ chạy ô tô mắc kẹt trên đường ray tàu hỏa

Xử phạt người phụ nữ chạy ô tô mắc kẹt trên đường ray tàu hỏa

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong thương tâm

Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Trương Bá Chi thừa nhận 'mắc bệnh lạ', sống phụ thuộc vào người quản lý

Trương Bá Chi thừa nhận 'mắc bệnh lạ', sống phụ thuộc vào người quản lý

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Đứng chờ con tan học, người đàn ông tá hỏa phát hiện thi thể dưới kênh

Đứng chờ con tan học, người đàn ông tá hỏa phát hiện thi thể dưới kênh

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, 3 con giáp chở kho vàng về nhà, xua đuổi tiểu nhân, đổi đời ngoạn mục, cuộc đời bỗng chốc huy hoàng, giàu lên nhanh chóng

Từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, 3 con giáp chở kho vàng về nhà, xua đuổi tiểu nhân, đổi đời ngoạn mục, cuộc đời bỗng chốc huy hoàng, giàu lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ bị bạn gái kém 40 tuổi chia tay

Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ bị bạn gái kém 40 tuổi chia tay

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng cảnh sát lên nắp ca pô để bỏ chạy

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng cảnh sát lên nắp ca pô để bỏ chạy

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Top 3 con giáp 'trở mình' nắm lấy vận may vào nửa cuối tháng 12/2025, Tài Lộc rực rỡ, vạn sự hanh thông, tiền đẻ ra tiền, mọi điều tốt đẹp

Top 3 con giáp 'trở mình' nắm lấy vận may vào nửa cuối tháng 12/2025, Tài Lộc rực rỡ, vạn sự hanh thông, tiền đẻ ra tiền, mọi điều tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong thương tâm

Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong thương tâm

Đứng chờ con tan học, người đàn ông tá hỏa phát hiện thi thể dưới kênh

Đứng chờ con tan học, người đàn ông tá hỏa phát hiện thi thể dưới kênh

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng cảnh sát lên nắp ca pô để bỏ chạy

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng cảnh sát lên nắp ca pô để bỏ chạy

Chơi ở công viên, bé gái 5 tuổi bị chó cắn gây thương tích nặng

Chơi ở công viên, bé gái 5 tuổi bị chó cắn gây thương tích nặng

Đá từ xe công trình rơi trúng xe 16 chỗ, 1 người nước ngoài tử vong

Đá từ xe công trình rơi trúng xe 16 chỗ, 1 người nước ngoài tử vong

NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù

NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù