Xử phạt người phụ nữ chạy ô tô mắc kẹt trên đường ray tàu hỏa

Ngày 6/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống ô tô 4 chỗ khi lưu thông qua đường ngang dân sinh giữa cánh đồng thì bất ngờ mắc kẹt ngay giữa đường ray, trong lúc một đoàn tàu đang chuẩn bị chạy qua.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 8/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã lập biên bản xử phạt hành chính bà H.T.H., quê Nghệ An, mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chạy xe vào lối đi có biển báo cấm ô tô.

Trước đó, trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người đứng gần một chiếc ô tô màu đỏ đang mắc kẹt trên đường ray. Họ vẫy tay cảnh báo, ra tín hiệu cho một chiếc tàu hỏa đang chạy để dừng lại. Rất may mắn lái tàu đã cho dừng tàu kịp thời, tránh được một vụ tai nạn giao thông.

Sau khi đoạn video đăng tải, cộng đồng mạng bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều, trong đó nhiều người cho rằng người lái ô tô không tuân thủ an toàn giao thông.

Chiếc ô tô mắc kẹt trên đường ray trong khi tàu hàng đang chạy tới - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 14h chiều 5-12, bà H.T.H. chạy ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An đi qua lối đi tự mở tại km 323+850, khu gian Vinh - Yên Xuân, thuộc xã Thiên Nhẫn, Nghệ An.

Khi băng qua đường sắt Bắc - Nam, xe bất ngờ trật bánh trái xuống đường ray và bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Đúng thời điểm đó, đoàn tàu hàng AH1 do lái tàu Đỗ Trung Kiên điều khiển đang chuẩn bị đi tới.

Phát hiện nguy cơ tai nạn, bà H. cùng một người dân đã ra tín hiệu cảnh báo.

Nhờ tín hiệu kịp thời này, lái tàu Kiên đã hãm phanh dừng khẩn cấp, tránh được va chạm. Sau khi đảm bảo an toàn, bà H. cho xe vượt qua đường ray để tàu tiếp tục hành trình.

Theo cơ quan chức năng, lối đi tự mở này đã có biển cấm ô tô và biển cảnh báo đầy đủ, tầm nhìn tốt.

Thống kê từ Ban An toàn giao thông Nghệ An, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 171 điểm giao cắt đường bộ - đường sắt, trong đó có 73 đường ngang các loại, 98 lối đi tự mở.

