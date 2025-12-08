NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù

Đời sống 08/12/2025 13:25

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs không kháng cáo bản án 2 năm tù về hành vi quảng cáo kẹo Kera sai sự thật, thu lợi bất chính 12 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 8/12, luật sư bào chữa cho hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết, thân chủ mình không kháng cáo bản án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng

Hồi tháng 11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) 3 năm 3 tháng tù, Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) 3 năm tù, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng.

Được biết, TAND TPHCM chưa nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo dù thời hạn kháng cáo đã hết.

NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù - Ảnh 1
Hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, tại phiên xử hôm 19/11, Thùy Tiên và các bị cáo trong vụ án đều thừa nhận hành vi sai phạm như cáo buộc.

Bản án sơ thẩm xác định, thực phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty CER cùng lên ý tưởng hợp tác.

Các bị cáo thống nhất kịch bản Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục sẽ chịu trách nhiệm quay video, livestream giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Cá nhân Thùy Tiên nhận thêm phần việc đại diện hình ảnh cho hãng và tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của công ty.

Quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, Thùy Tiên và nhóm Chị Em Rọt dù là chủ sở hữu song không quan tâm đến chất lượng, thành phần. Các bị cáo dù biết hàm lượng chất xơ trong mỗi viên Kera chỉ 0,935%, không đủ bổ sung chất xơ cho người kén rau; không rõ nguồn gốc nguyên liệu, không có vùng trồng đạt chuẩn VietGAP hay căn cứ khoa học cho tuyên bố "1 viên kẹo bằng một đĩa rau", doanh nghiệp vẫn tự công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1/2025, nhóm này có 6 buổi livestream quảng cáo sản phẩm, trong đó Thùy Tiên tham gia ba buổi, thổi phồng công dụng của loại kẹo này; đưa thông tin sai sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, hàm lượng chất xơ, khẳng định "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc", "không ăn rau thì đã có Kera", và "mỗi viên chứa 10 loại rau củ cùng vitamin bổ sung chất xơ". Trong hai tháng quảng cáo, CER đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Kết quả giám định kết luận thành phần kẹo Kera không có 10 loại bột rau củ, quả như công bố trên nhãn và bản tự công bố của công ty mà có chứa sorbitol với hàm lượng trung bình 33,8% - hoạt chất nhuận tràng có thể gây tiêu chảy, đau bụng và chống chỉ định với người tắc nghẽn đường mật - nhưng không được ghi trên nhãn.

NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù - Ảnh 2
Hằng Du Mục trước giờ tòa tuyên án, chiều 19/11 - Ảnh: VnExpress

Quá trình xét xử, Thùy Tiên gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khách hàng, cho biết dự án kẹo Kera xuất phát từ mong muốn hỗ trợ nông dân nhưng do thiếu kinh nghiệm nên xảy ra sai phạm. Cô xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả cổ đông và coi đây là bài học lớn cho bản thân.

Quang Linh cũng bày tỏ ăn năn vì đã phát ngôn sai sự thật, khiến nhiều người tin tưởng mua sản phẩm, mong được sớm trở về với gia đình để tiếp tục làm việc có ích.

Hằng Du Mục thừa nhận sự tắc trách, khuyên các KOL cần kiểm chứng thông tin trước khi quảng cáo. Khi nhắc đến hai con nhỏ, cô nghẹn giọng, nói con út một tuổi khủng hoảng khi thiếu sữa mẹ và cả hai bé phải liên tục đổi chỗ ở. Cô mong được sớm trở về chăm sóc con. Các bị cáo khác cũng gửi lời xin lỗi và xin giảm nhẹ hình phạt.

