Vụ lãnh 6 năm tù do nuôi gà lôi trắng: Người chồng được trở về nhà, cấm đi khỏi nơi trú

Đời sống 13/08/2025 12:24

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng cho biết đã kiến nghị viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra kháng nghị bản án sơ thẩm tuyên phạt Thái Khắc Thành (trú tại tỉnh Nghệ An) 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi.

Theo thông tin từ VOV, ngày 12/8/2025, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng chính thức có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Trong Kiến nghị nêu rõ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 08/8/2025 của Toà án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên theo quy định của pháp luật, để Toà án nhân dân tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh để nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án; yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 5, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 và Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, Kiểm sát viên – kiểm sát xét xử và thực hành quyền công tố tại phiên tòa báo cáo giải trình.

Vụ lãnh 6 năm tù do nuôi gà lôi trắng: Người chồng được trở về nhà, cấm đi khỏi nơi trú - Ảnh 1
Bị cáo Thái Khắc Thành - Ảnh: VOV

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8/8/2025 của Toà án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên và các quy định của pháp luật, thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025).

Theo đó, tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB).

Vụ lãnh 6 năm tù do nuôi gà lôi trắng: Người chồng được trở về nhà, cấm đi khỏi nơi trú - Ảnh 2
Thái Khắc Thành thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là “Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I- nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)” và tuyên bố bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Ngày 13/8/2025, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Bàng hoàng 2 bé trai leo ra ngoài ban công tầng 13, 'đánh đu' nguy hiểm

Bàng hoàng 2 bé trai leo ra ngoài ban công tầng 13, 'đánh đu' nguy hiểm

Video 2 bé trai leo ra ngoài ban công, còn làm động tác "hít xà đơn" như thể đó là khu vui chơi của mình khiến người xem sợ hãi.

Xem thêm
Từ khóa:   gà lôi trắng nuôi động vật sách đỏ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sản phụ mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ

Sản phụ mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ

Sức khỏe 29 phút trước
Bị cảnh sát truy đuổi, đôi nam nữ vứt lại xe, trốn trên cây để ẩn nấp và cái kết

Bị cảnh sát truy đuổi, đôi nam nữ vứt lại xe, trốn trên cây để ẩn nấp và cái kết

Video 34 phút trước
Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Sao quốc tế 53 phút trước
Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết lặng muốn ra về ngay

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết lặng muốn ra về ngay

Tâm sự 57 phút trước
Vừa cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Vừa cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Đang ăn cơm thì nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Đang ăn cơm thì nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, biết được lý do tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, biết được lý do tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Công an vào cuộc vụ thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh

Công an vào cuộc vụ thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh

Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"

Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"

Anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Tôi buồn vì đã làm ảnh hưởng đến mẹ'

Anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Tôi buồn vì đã làm ảnh hưởng đến mẹ'

Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ: Nạn nhân buộc 1 sợi dây trên cổ

Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ: Nạn nhân buộc 1 sợi dây trên cổ