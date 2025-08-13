Công an vào cuộc vụ thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh

Đời sống 13/08/2025 12:08

Công an xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đang xác minh làm rõ vụ thầy giáo đến tận nhà tát học sinh gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 13/8, theo thông tin từ báo Tiền Phong, UBND xã Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết đã nắm được thông tin đoạn video clip chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại nội dung 1 người đàn ông đi xe máy tới nhà 1 người dân rồi tát tới tấp vào mặt 1 thiếu niên.

Sự việc xảy ra tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang học tại trường THCS Vĩnh Lộc.

Qua đoạn clip cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 33 phút ngày 8/8/2025. Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy đến một nhà dân, sau đó có hành động dùng tay tát liên tiếp vào mặt một nam sinh.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ông Nguyễn Văn Tinh - Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc xác nhận: "người đàn ông trong clip là thầy giáo V.X.T, giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh của nhà trường, còn nam sinh là học sinh lớp 7 (năm nay lên lớp 8), có quan hệ anh em họ hàng với thầy T (thầy T gọi bố mẹ em học sinh là cô chú). Gia đình em học sinh có có gửi gắm thầy T dạy kèm cháu này từ năm lớp 3 tới nay". 

Nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là trong lúc em học sinh này chơi với bạn và có nói, thầy T dạy không hiểu được. Sau khi nghe được thông tin đó, thầy T đã đi tới tận nhà, trước mặt mẹ của học sinh này và có tát 3 cái vào mặt để dạy dỗ em mình ở góc độ gia đình, ông Tinh thông tin thêm.

Công an vào cuộc vụ thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh - Ảnh 1
Hình ảnh thầy giáo tát học sinh gây bất bình dư luận - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Hiện vụ việc đang được chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Tôi buồn vì đã làm ảnh hưởng đến mẹ'

Anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Tôi buồn vì đã làm ảnh hưởng đến mẹ'

Hai ngày qua, clip anh trai cầm ghế đánh em gái ở Quảng Ngãi khiến nhiều người phẫn nộ. Người đàn ông đánh em gái được xác định là anh Huỳnh Thanh Tân (SN 1991, trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Người bị đánh là chị H.T.T.K.T. (SN 1995).

