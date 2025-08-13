Vụ cô gái bị thanh niên xăm trổ đánh ở chung cư: Nạn nhân cố gắng thanh minh không đánh đứa trẻ

Đời sống 13/08/2025 10:47

Những ngày qua, sự việc đối tượng Đặng Chí Thành (sống ở chung cư Sky Central) hành hung chị N.T.T. (SN 1997) phải nhập viện khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh A. (38 tuổi, sống tại chung cư Sky Central) - xác nhận là người chứng kiến tình huống tranh cãi đầu tiên giữa hai bên vào khoảng 21h ngày 4/8.

Theo nhân chứng, trong lúc chờ thang máy lên căn hộ, anh nghe thấy vợ Thành lớn tiếng cáo buộc chị T. đánh con. "Nạn nhân liên tục phủ nhận việc đánh đứa trẻ. Trong suốt cuộc đối thoại, chị T. không chửi bới, xúc phạm hay khiêu khích đối phương”, anh cho biết.

Vài phút sau, anh A. định bước vào thang máy nhưng nghe tiếng quát tháo của vợ nghi phạm nên nán lại tìm hiểu. Thấy cháu bé không bị thương, người đàn ông khuyên hai bên gia đình hòa giải. "Do lời qua tiếng lại quá lâu, một nam bảo vệ cố gắng đẩy chị T. và con trai vào trong thang máy. Trong khi đó, vợ của Thành yêu cầu hai mẹ con đứng lại và phải chịu trách nhiệm", nhân chứng cho biết. 

Anh kể, ngay sau đó, người vợ gọi điện cho chồng xuống sảnh. Khi có mặt, Thành khá điềm tĩnh còn vợ tiếp tục cáo buộc chị T. đánh con mình.

Vụ cô gái bị thanh niên xăm trổ đánh ở chung cư: Nạn nhân cố gắng thanh minh không đánh đứa trẻ - Ảnh 1
Nhân chứng kể sự việc - Ảnh: Báo Dân trí

Tưởng sự việc đã khép lại, tối 9/8, anh A. bất ngờ khi biết Thành hành hung nạn nhân nghiêm trọng do không nhận được lời xin lỗi.

Khoảng 22h, từ tầng hầm đi lên, anh A. nhìn thấy chị T. đang bật khóc. Nghe kể lại sự việc, người đàn ông dẫn nạn nhân lên phòng bảo vệ, đề nghị trích xuất camera.

Anh cho rằng, việc hành hung của Thành có thể xuất phát từ việc "phát cuồng" trong bảo vệ con, nghi ngờ người khác đánh trẻ nhưng không có bằng chứng xác thực. 

Qua sự việc cô gái bị đánh, anh A. cho rằng, cách xử lý khi có tình huống tranh cãi của bảo vệ toà nhà là chưa hợp lý. Theo anh, tối 4/8, bảo vệ can thiệp bằng cách đẩy chị T. vào thang máy chưa giải quyết tận gốc mâu thuẫn, hiềm khích tiếp tục âm ỉ.

Người đàn ông này từng gửi kiến nghị tới ban quản trị, đề nghị cải thiện nghiệp vụ của bảo vệ, nâng cao trách nhiệm trong việc theo dõi camera cũng như kỹ năng xử lý tình huống.

Vụ cô gái bị thanh niên xăm trổ đánh ở chung cư: Nạn nhân cố gắng thanh minh không đánh đứa trẻ - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra sự việc -Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, khoảng 22h30 ngày 9/8, tại sảnh chờ thang máy tòa B1 chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội, một thanh niên xăm trổ từ phía sau đi lên vỗ vai người phụ nữ mặc áo đen. Khi cô vừa quay lại giải thích, anh ta lập tức đấm hai phát vào mặt.

Khi nạn nhân lùi lại để né đòn, gã này tiếp tục đá vào bụng, đấm liên tục 10 phát vào vùng mặt, đầu. Khi có bảo vệ chạy đến can ngăn, nam thanh niên vẫn giữ thái độ hung hãn, đòi lao vào tấn công tiếp.

Sự việc xảy ra trong chưa đầy một phút, trước mặt một người phụ nữ khác và 4 trẻ em.

Nạn nhân 28 tuổi đến công an phường trình báo và tới bệnh viện điều trị sức khỏe.

Bước đầu, công an xác định hai gia đình xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, thanh niên xăm trổ thấy cô gái ở tầng một chung cư, đến nói chuyện rồi xảy ra tranh cãi. Anh ta yêu cầu xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đánh nạn nhân.

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Trưa 12/8, chị T. cho biết sau khi bị anh trai đánh, chị trả nhà cho chủ, hiện chị đang sinh sống ở nơi khác. Còn người anh thừa nhận việc đánh em là sai, nhưng phía sau đó là sự bất lực tột cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh người hành hung tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cách Phạm Băng Băng duy trì cuộc sống sanh chảnh mà không cần đóng phim

Cách Phạm Băng Băng duy trì cuộc sống sanh chảnh mà không cần đóng phim

Sao quốc tế 9 phút trước
Cân bằng công việc và gia đình: Thử thách của người trẻ thời hiện đại

Cân bằng công việc và gia đình: Thử thách của người trẻ thời hiện đại

Xã hội 9 phút trước
Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"

Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"

Đời sống 14 phút trước
Anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Tôi buồn vì đã làm ảnh hưởng đến mẹ'

Anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Tôi buồn vì đã làm ảnh hưởng đến mẹ'

Đời sống 30 phút trước
Câu được con cá nặng 32,6kg, nam cần thủ và đồng đội nhận phần thưởng trị giá 102 tỷ đồng

Câu được con cá nặng 32,6kg, nam cần thủ và đồng đội nhận phần thưởng trị giá 102 tỷ đồng

Video 31 phút trước
Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ: Nạn nhân buộc 1 sợi dây trên cổ

Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ: Nạn nhân buộc 1 sợi dây trên cổ

Đời sống 52 phút trước
Xe buýt phanh gấp, người phụ nữ vừa lên xe bị mất thăng bằng và ngã ra khỏi xe rơi xuống đường tử vong tại chỗ

Xe buýt phanh gấp, người phụ nữ vừa lên xe bị mất thăng bằng và ngã ra khỏi xe rơi xuống đường tử vong tại chỗ

Video 1 giờ 11 phút trước
Vụ cô gái bị thanh niên xăm trổ đánh ở chung cư: Nạn nhân cố gắng thanh minh không đánh đứa trẻ

Vụ cô gái bị thanh niên xăm trổ đánh ở chung cư: Nạn nhân cố gắng thanh minh không đánh đứa trẻ

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 do bạo bệnh

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 do bạo bệnh

Hậu trường 1 giờ 29 phút trước
Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Đời sống 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"

Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"

Anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Tôi buồn vì đã làm ảnh hưởng đến mẹ'

Anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Tôi buồn vì đã làm ảnh hưởng đến mẹ'

Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ: Nạn nhân buộc 1 sợi dây trên cổ

Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ: Nạn nhân buộc 1 sợi dây trên cổ

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Bật tăng khi lạm phát tại Mỹ nóng lên, vàng trong nước ‘án binh bất động’

Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Bật tăng khi lạm phát tại Mỹ nóng lên, vàng trong nước ‘án binh bất động’

Hà Nội: Sau buổi liên hoan nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn, camera ghi cảnh lên ô tô màu đen với người lạ

Hà Nội: Sau buổi liên hoan nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn, camera ghi cảnh lên ô tô màu đen với người lạ