Theo nhân chứng, trong lúc chờ thang máy lên căn hộ, anh nghe thấy vợ Thành lớn tiếng cáo buộc chị T. đánh con. "Nạn nhân liên tục phủ nhận việc đánh đứa trẻ. Trong suốt cuộc đối thoại, chị T. không chửi bới, xúc phạm hay khiêu khích đối phương”, anh cho biết.

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh A. (38 tuổi, sống tại chung cư Sky Central) - xác nhận là người chứng kiến tình huống tranh cãi đầu tiên giữa hai bên vào khoảng 21h ngày 4/8.

Anh kể, ngay sau đó, người vợ gọi điện cho chồng xuống sảnh. Khi có mặt, Thành khá điềm tĩnh còn vợ tiếp tục cáo buộc chị T. đánh con mình.

Vài phút sau, anh A. định bước vào thang máy nhưng nghe tiếng quát tháo của vợ nghi phạm nên nán lại tìm hiểu. Thấy cháu bé không bị thương, người đàn ông khuyên hai bên gia đình hòa giải. "Do lời qua tiếng lại quá lâu, một nam bảo vệ cố gắng đẩy chị T. và con trai vào trong thang máy. Trong khi đó, vợ của Thành yêu cầu hai mẹ con đứng lại và phải chịu trách nhiệm", nhân chứng cho biết.

Nhân chứng kể sự việc - Ảnh: Báo Dân trí

Tưởng sự việc đã khép lại, tối 9/8, anh A. bất ngờ khi biết Thành hành hung nạn nhân nghiêm trọng do không nhận được lời xin lỗi.

Khoảng 22h, từ tầng hầm đi lên, anh A. nhìn thấy chị T. đang bật khóc. Nghe kể lại sự việc, người đàn ông dẫn nạn nhân lên phòng bảo vệ, đề nghị trích xuất camera.

Anh cho rằng, việc hành hung của Thành có thể xuất phát từ việc "phát cuồng" trong bảo vệ con, nghi ngờ người khác đánh trẻ nhưng không có bằng chứng xác thực.

Qua sự việc cô gái bị đánh, anh A. cho rằng, cách xử lý khi có tình huống tranh cãi của bảo vệ toà nhà là chưa hợp lý. Theo anh, tối 4/8, bảo vệ can thiệp bằng cách đẩy chị T. vào thang máy chưa giải quyết tận gốc mâu thuẫn, hiềm khích tiếp tục âm ỉ.

Người đàn ông này từng gửi kiến nghị tới ban quản trị, đề nghị cải thiện nghiệp vụ của bảo vệ, nâng cao trách nhiệm trong việc theo dõi camera cũng như kỹ năng xử lý tình huống.

Hiện trường xảy ra sự việc -Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, khoảng 22h30 ngày 9/8, tại sảnh chờ thang máy tòa B1 chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội, một thanh niên xăm trổ từ phía sau đi lên vỗ vai người phụ nữ mặc áo đen. Khi cô vừa quay lại giải thích, anh ta lập tức đấm hai phát vào mặt.

Khi nạn nhân lùi lại để né đòn, gã này tiếp tục đá vào bụng, đấm liên tục 10 phát vào vùng mặt, đầu. Khi có bảo vệ chạy đến can ngăn, nam thanh niên vẫn giữ thái độ hung hãn, đòi lao vào tấn công tiếp.

Sự việc xảy ra trong chưa đầy một phút, trước mặt một người phụ nữ khác và 4 trẻ em.

Nạn nhân 28 tuổi đến công an phường trình báo và tới bệnh viện điều trị sức khỏe.

Bước đầu, công an xác định hai gia đình xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, thanh niên xăm trổ thấy cô gái ở tầng một chung cư, đến nói chuyện rồi xảy ra tranh cãi. Anh ta yêu cầu xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đánh nạn nhân.