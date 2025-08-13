Lời khai bất ngờ của nhóm người quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Chiều 12/8, Công an phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) đã mời 3 thanh niên liên quan vụ một showroom chuyên bán ô tô cũ trên địa bàn cố ý dàn dựng cảnh nhạy cảm của đôi nam nữ trong xe nhằm câu view, lên làm việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Công an phường Phủ Lý đã mời 3 thanh niên gồm V.T.T (SN 2001); N.V.K (SN 1997), cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S (SN 1992, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ, thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Nhóm người dàn dựng clip tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, tối 11/8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người mặc trang phục của phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe ô tô Mercedes có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện tại tuyến đường Lê Duẩn, thuộc địa phận phường Phủ Lý.

Clip lan truyền đã gây chú ý cũng như bức xúc trong dư luận.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Phủ Lý đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ để ổn định dư luận và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

"Đạo cụ" đóng giả phụ nữ dàn dựng "cảnh nóng" trên xe Mercedes - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, quá trình điều tra xác minh, Công an phường Phủ Lý đã có căn cứ, tài liệu làm rõ đoạn clip trên là do 3 thanh niên trên bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm để đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích “câu view”, “câu like”, tăng lượng tương tác, bình luận, chia sẻ.

Theo cơ quan công an, để làm được điều đó, các đối tượng đã dàn dựng kịch bản, phân vai cho đối tượng đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội.

Quá trình làm việc, 3 người đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử Tối 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường là căn nhà trên đường Lê Minh Ngươn, phường Long Xuyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-bat-ngo-cua-nhom-nguoi-quay-clip-nhay-cam-tren-xe-mercedes-o-ninh-binh-739639.html