Vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi mạng xã hội đăng tải clip và thông tin về vụ việc, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an xã Phước Giang kiểm tra, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo Công an xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) thụ lý, điều tra, xử lý vụ cô gái ở xã này bị hành hung, đánh đập dã man vào ngày 18/6/2025.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã xác định đối tượng hành hung là Huỳnh Thanh T. (sinh năm 1991, trú thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi), hiện đang làm việc tại TPHCM. Cơ quan chức năng đang liên hệ, mời đối tượng về làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng công an xác định vụ việc xảy ra đúng như nội dung clip, đối tượng bạo hành là anh trai nạn nhân. “Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên Công an xã đang thụ lý giải quyết”, lãnh đạo Công an tỉnh thông tin.

Clip ghi lại cảnh đàn ông cầm ghế nhựa đánh nhiều cái vào đầu cô gái - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 12/8, chị H.T.T.K.T. (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, video người đàn ông dùng ghế đánh phụ nữ do chị đăng tải. Chị là người bị đánh trong clip, còn người bạo hành chính là anh trai chị.

Theo đó, sự việc xảy ra từ đêm 18/6, chị T. bị đánh đập nhiều lần, từ lúc 22h và kết thúc lúc 3h sáng 19/6. “Đến giờ tôi vẫn còn bức xúc, oán hận về hành vi của anh trai”, chị T. nói.

Chị T. kể, tối 18/6, mẹ ruột và hai anh trai từ xã Phước Giang đến nơi chị thuê trọ ở phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi). Vì có những bất đồng chuyện gia đình trước đó, nên vừa vào nhà, anh trai cả hỏi vài câu và lập tức cầm ghế đánh chị. Lúc này người mẹ lao vào can ngăn nhưng người anh còn lại của chị T. đề nghị mẹ ra ngoài và không được can.

Clip có đoạn người đàn ông hỏi "lấy về có hạnh phúc không?", chị T. nói "chắc chắn". Lập tức, người này cầm chiếc ghế đang ngồi đánh liên tiếp vào đầu chị. Người phụ nữ chỉ biết ngồi chịu trận.

Trong một clip khác, chị T. lao ra ngoài và hô hoán khi cả 2 người anh cùng cầm ghế. Trong đó, một người liên tục đánh chị. "Sau khi bị đánh, tôi bị thương khắp cơ thể. Sáng 19/6, tôi đã vào bệnh viện khám và biết mình bị gãy tay, chấn thương vùng đầu, cổ”, chị T. nghẹn lời.

Nói về lý do vụ việc xảy ra từ ngày 18/6 nhưng mãi đến nay mới đăng clip lên mạng xã hội, chị T. cho rằng, muốn giải quyết trong nội bộ gia đình. Nhưng đến nay, việc này không thể giải quyết theo hướng đó, nên chị "đành phải đăng tải, nhờ pháp luật can thiệp".

Sau khi clip được chị T. đăng tải, rất nhiều người đã chia sẻ, bày tỏ bức xúc về hành động của người đàn ông, cũng như lên án về thái độ dửng dưng của người xung quanh.

Theo chị T., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. "Tôi có sai thì sai với người khác, chứ không liên quan đến cha mẹ và các anh của mình" - chị T. bày tỏ.