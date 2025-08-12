Cô gái bị chủ quán cà phê dùng nón bảo hiểm hành hung ở TP.HCM, hé lộ nguyên nhân sự việc

Đời sống 12/08/2025 15:41

Một tài khoản đăng trong nhóm “Cộng đồng hiểu luật” với hàng trăm ngàn thành viên cho rằng người đàn ông là chủ quán cà phê đã xông vào nhà hành hung cô gái. Clip dài hơn 1 phút cho thấy hai người xảy ra giằng co, sau đó có hành vi đánh nhau kèm hình ảnh cô gái ngồi trên xe lăn, môi bị bầm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 12/8, nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin một phụ nữ ở phường Gia Định, TP HCM bị hàng xóm hành hung.

 

Thông tin đăng tải cho thấy người phụ nữ bị hàng xóm là chủ quán cà phê đánh, khiến cô bị bầm môi. Lý do là trước đó người phụ nữ nhắc nhở chủ quán cà phê đậu xe chắn lối đi vào nhà mình.

Cùng đó là clip thể hiện một phụ nữ đang mở cổng thì một người đàn ông đến đấm vào người phụ nữ, cả 2 sau đó giằng co. Khi người đàn ông rời đi thì người phụ nữ dùng nón bảo hiểm lao vào đánh, hai bên sau đó tiếp tục ẩu đả qua lại. Vụ việc dừng lại khi được người khác can ngăn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cơ quan chức năng phường Gia Định xác nhận sự việc xảy ra từ ngày 8/7 tại một con hẻm trên đường Phó Đức Chính. Hai người liên quan là chị C và ông H, là hàng xóm với nhau.

Theo cơ quan chức năng, chị C nhiều lần ghi hình việc khách của ông H đậu xe chắn lối đi, dẫn đến mâu thuẫn. Ngày 8/7, ông H đến trước nhà chị C thì hai bên xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát. Không có chuyện một chiều hành hung như mạng xã hội phản ánh.

Sau sự việc, phường đã mời các bên lên làm việc, lập hồ sơ và xử lý theo quy trình. Tuy nhiên, đến nay chị C chưa hợp tác làm việc theo yêu cầu

Cưỡng hiếp tập thể 2 cô gái, người đàn ông bị kết án 27 năm sau 22 năm lẩn trốn

Sáng 12/8, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi) 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 7 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt chung là 27 năm tù.

