Giải cứu cụ bà và 2 em nhỏ trong vụ cháy nhà gần trường học ở TP.HCM

Đời sống 12/08/2025 13:33

Vào khoảng 11h trưa nay (12/8), căn nhà 3 tầng số nhà 341, cách trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn khoảng 20m nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền bất ngờ phát hoả.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 10h30 ngày 12/8, đám cháy bùng phát từ căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Vườn Lài. Phát hiện hỏa hoạn, một số người dân tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Giải cứu cụ bà và 2 em nhỏ trong vụ cháy nhà gần trường học ở TP.HCM - Ảnh 1
Lực lượng chữa cháy đã có mặt kịp thời khống chế đám cháy - Ảnh: Báo Lao Động
Giải cứu cụ bà và 2 em nhỏ trong vụ cháy nhà gần trường học ở TP.HCM - Ảnh 2
Cụ già cùng 2 trẻ nhỏ may mắn được cứu ra ngoài - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào lời kể của các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng trệt căn nhà. Khi phát hiện cháy, nhiều sinh viên và người dân xung quanh đã ngay lập tức chạy đến đập cửa để cảnh báo, nhưng cánh cửa đã bị khóa trái.

Nhận thấy có người mắc kẹt bên trong, một nhóm người đã không ngần ngại sử dụng các vật dụng sẵn có để phá hai lớp cửa kiên cố. Đồng thời, hô hoán mang bình chữa cháy, kéo vòi nước đến tiếp cận dập lửa.

Giải cứu cụ bà và 2 em nhỏ trong vụ cháy nhà gần trường học ở TP.HCM - Ảnh 3Giải cứu cụ bà và 2 em nhỏ trong vụ cháy nhà gần trường học ở TP.HCM - Ảnh 4
Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra bên trong ngôi nhà sau khi ngọn lửa được khống chế - Ảnh: VietNamNet

Rất nhanh chóng, cụ bà ngồi xe lăn cùng 2 em nhỏ đã được đưa ra ngoài an toàn trước khi khói đen cuồn cuộn bao trùm cả căn nhà.

Hiện tại, Công an phường Vườn Lài vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

 

