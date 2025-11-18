Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ khóc nghẹn: 'Tôi chỉ mong tìm được anh, các con còn nhỏ lắm…'

Đời sống 18/11/2025 15:35

Liên quan vụ xe tải bị nước lũ cuốn trôi khi vượt ngầm tràn A Rông Trên (xã La Lay, Quảng Trị), chị Lan Phương - vợ tài xế Nguyễn Văn Thành (48 tuổi) - vẫn bàng hoàng và kiệt quệ sau gần một ngày không thể liên lạc với chồng.

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, chị Phương cho biết sáng 17/11, anh Thành điều khiển xe tải từ hướng cửa khẩu quốc tế La Lay trở về nội địa. Đến khoảng 11h50, anh gọi về báo đang trên đường về nhà.

"Trước đó, tôi cũng gọi cho chồng nhưng anh đang lái xe nên chỉ nói được vài câu. Anh bảo đường hơi ngập nhưng vẫn ráng chạy vì mấy xe trước qua được. Tôi chỉ dặn: 'Anh chạy từ từ thôi, nước lớn nguy hiểm lắm'", chị nghẹn ngào nhớ lại.

Theo lời chị Phương, khoảng 2 ngày trước, anh Thành làm ở công trình đắp đường gần khu vực ngầm tràn. Do mưa lớn gây ngập, anh được nghỉ, tranh thủ chạy xe về nhà. Khi đến khu vực A Rông Trên, anh Thành quay video gửi cho vợ.

"Tôi thấy nước dâng ngang bánh xe, một bên dòng chảy rất mạnh. Tôi lo quá, chỉ dặn ảnh cố giữ tay lái. Hai vợ chồng nói chuyện chưa đến 2 phút thì tín hiệu yếu dần", chị kể.

Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ khóc nghẹn: 'Tôi chỉ mong tìm được anh, các con còn nhỏ lắm…' - Ảnh 1
Anh Nguyễn Văn Thành mất tích sau khi bị lũ cuốn trôi ngày 17/11 - Ảnh: Tri Thức - Znews

Ngay sau đó, điện thoại mất liên lạc hẳn. Chị Phương gọi nhiều cuộc cho chồng nhưng không được nên vội nhờ người thân và bạn bè gần đó chạy đến hỗ trợ. Khi họ đến nơi, xe tải của anh Thành là chiếc xe cuối cùng cố vượt ngầm lúc nước đang lên nhanh.

"Mọi người nói lúc đó chồng tôi đã leo lên cabin chờ cứu. Anh chỉ kịp gọi điện và nói: 'Anh đang trên nóc xe' rồi tắt máy. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe bị dòng nước mạnh xô lật và cuốn trôi", chị Phương nghẹn giọng.

Chiều cùng ngày, chị Phương nhận tin chiếc xe bị cuốn xuống hạ lưu. Nhiều người gửi clip, hình ảnh lan truyền trên mạng hỏi có phải xe của chồng chị hay không. "Tôi cố gắng đăng lên mạng xã hội với hy vọng có thêm manh mối để tìm chồng, vừa sợ điều xấu xảy ra", chị nói.

Từ tối qua đến nay, chị Phương vẫn chưa tìm thấy chồng. "Anh hiền, thương vợ con, chỉ biết làm việc chăm chỉ. Từ trước đến giờ, anh nhà chưa một lần vi phạm giao thông, luôn giữ cái tâm với nghề. Tôi chỉ mong tìm được anh, dù trong tình trạng nào. Các con còn nhỏ lắm…", chị bật khóc.

Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ khóc nghẹn: 'Tôi chỉ mong tìm được anh, các con còn nhỏ lắm…' - Ảnh 2
Xe tải bị nước lũ nhấn chìm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sự việc xảy ra vào trưa 17/11/2025, tại cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay). Xe tải mang biển kiểm soát 75H-00713 do anh Nguyễn Văn Thành (SN 1977, trú phường Ba Đồn, Quảng Trị) điều khiển đã cố tình vượt qua barie cảnh báo trong lúc nước lũ đang cuồn cuộn chảy.

Mực nước tại cầu tràn thời điểm đó cao khoảng 50–60 cm, dòng chảy mạnh. Khi xe đến giữa cầu, phần cabin lập tức bị dòng nước xiết cuốn rời khỏi thùng xe. Tài xế kịp leo lên phần thùng còn mắc lại trên mặt cầu để chờ ứng cứu. 

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, vào khoảng 12h25, toàn bộ xe bị nước lũ cuốn trôi và bị nhấn chìm cách đó khoảng 10 m. Thời điểm đó anh Thành đang bám vào thùng xe phía sau, khi xe chuẩn bị lật, anh đã nhảy ra khỏi xe và bị nước lũ chảy xiết nhấn chìm ngay sau đó.

Hiện Bộ đội Biên phòng Đồn La Lay đang duy trì 3 tổ chốt với 6 cán bộ, chiến sĩ tại khu vực cầu tràn để ngăn người dân qua lại vùng nguy hiểm, đồng thời huy động 2 tổ công tác (7 cán bộ, chiến sĩ) phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế xe tải bị lũ cuốn mất tích

Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế xe tải bị lũ cuốn mất tích

Vụ việc xảy ra lúc 12h cùng ngày, tại ngầm tràn A Rông Trên, xã La Lay. Thời điểm này, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đang ăn cơm trưa, một tài xế xe tải tự ý mở rào chắn, điều khiển phương tiện băng qua ngầm tràn.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế bị lũ cuốn trôi tài xế mất tích tin moi

TIN MỚI NHẤT

Rạng sáng ngày mai, thứ Tư (19/11/2025), 3 con giáp đón trọn nắng ban mai tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn, giàu số 2 không ai số 1

Rạng sáng ngày mai, thứ Tư (19/11/2025), 3 con giáp đón trọn nắng ban mai tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn, giàu số 2 không ai số 1

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau đêm nay, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tá hỏa phát hiện nam bác sĩ tử vong trong nhà riêng ở Lâm Đồng

Tá hỏa phát hiện nam bác sĩ tử vong trong nhà riêng ở Lâm Đồng

Đời sống 40 phút trước
'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

Sao quốc tế 43 phút trước
Tưởng vợ ngoại tình khi thấy ngón chân dưới gầm giường, chồng vừa nâng giường đã 'sụp đổ' và khóc nấc

Tưởng vợ ngoại tình khi thấy ngón chân dưới gầm giường, chồng vừa nâng giường đã 'sụp đổ' và khóc nấc

Tâm sự 44 phút trước
Bị chồng chê 'tanh tưởi' mùi cá, người vợ đổ nguyên chậu cá lên người, tuyên bố một câu khiến gã chồng 'cứng họng

Bị chồng chê 'tanh tưởi' mùi cá, người vợ đổ nguyên chậu cá lên người, tuyên bố một câu khiến gã chồng 'cứng họng

Tâm sự 50 phút trước
Cứ nghe tiếng chó sủa là mẹ chồng 'mất tích' cả tiếng, con dâu lén theo dõi và 'sợ run người' khi phát hiện sự thật sau nhà

Cứ nghe tiếng chó sủa là mẹ chồng 'mất tích' cả tiếng, con dâu lén theo dõi và 'sợ run người' khi phát hiện sự thật sau nhà

Tâm sự 53 phút trước
Mừng 3 con giáp trong 12 ngày tới, 3 con giáp hóa hung thành cát, thu được nhiều thành tựu, cung tỏa Tài Lộc, giàu có ú ụ trong nháy mắt, tiền đẻ ra tiền

Mừng 3 con giáp trong 12 ngày tới, 3 con giáp hóa hung thành cát, thu được nhiều thành tựu, cung tỏa Tài Lộc, giàu có ú ụ trong nháy mắt, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trấn Thành đáp trả 'đanh thép' khi bị hỏi chuyện chia tay Hari Won

Trấn Thành đáp trả 'đanh thép' khi bị hỏi chuyện chia tay Hari Won

Hậu trường 1 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 18/11/2025, 3 con giáp may mắn hanh thông, Tài Lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài, giàu lên nhanh chóng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 18/11/2025, 3 con giáp may mắn hanh thông, Tài Lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài, giàu lên nhanh chóng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tá hỏa phát hiện nam bác sĩ tử vong trong nhà riêng ở Lâm Đồng

Tá hỏa phát hiện nam bác sĩ tử vong trong nhà riêng ở Lâm Đồng

Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế xe tải bị lũ cuốn mất tích

Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế xe tải bị lũ cuốn mất tích

Loạt mỹ phẩm Mailisa nhập từ Trung Quốc 'bốc hơi' khiến người dùng hoang mang

Loạt mỹ phẩm Mailisa nhập từ Trung Quốc 'bốc hơi' khiến người dùng hoang mang

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

Hai vợ chồng bị điện giật tử vong để lại 2 con nhỏ bơ vơ, cháu bé nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi

Hai vợ chồng bị điện giật tử vong để lại 2 con nhỏ bơ vơ, cháu bé nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi

Đùa giỡn với bạn gái dưới cầu, nam thanh niên rơi xuống sông tử vong

Đùa giỡn với bạn gái dưới cầu, nam thanh niên rơi xuống sông tử vong