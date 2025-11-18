"Trước đó, tôi cũng gọi cho chồng nhưng anh đang lái xe nên chỉ nói được vài câu. Anh bảo đường hơi ngập nhưng vẫn ráng chạy vì mấy xe trước qua được. Tôi chỉ dặn: 'Anh chạy từ từ thôi, nước lớn nguy hiểm lắm'", chị nghẹn ngào nhớ lại.

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, chị Phương cho biết sáng 17/11, anh Thành điều khiển xe tải từ hướng cửa khẩu quốc tế La Lay trở về nội địa. Đến khoảng 11h50, anh gọi về báo đang trên đường về nhà.

"Tôi thấy nước dâng ngang bánh xe, một bên dòng chảy rất mạnh. Tôi lo quá, chỉ dặn ảnh cố giữ tay lái. Hai vợ chồng nói chuyện chưa đến 2 phút thì tín hiệu yếu dần", chị kể.

Theo lời chị Phương, khoảng 2 ngày trước, anh Thành làm ở công trình đắp đường gần khu vực ngầm tràn. Do mưa lớn gây ngập, anh được nghỉ, tranh thủ chạy xe về nhà. Khi đến khu vực A Rông Trên, anh Thành quay video gửi cho vợ.

Anh Nguyễn Văn Thành mất tích sau khi bị lũ cuốn trôi ngày 17/11 - Ảnh: Tri Thức - Znews

Ngay sau đó, điện thoại mất liên lạc hẳn. Chị Phương gọi nhiều cuộc cho chồng nhưng không được nên vội nhờ người thân và bạn bè gần đó chạy đến hỗ trợ. Khi họ đến nơi, xe tải của anh Thành là chiếc xe cuối cùng cố vượt ngầm lúc nước đang lên nhanh.

"Mọi người nói lúc đó chồng tôi đã leo lên cabin chờ cứu. Anh chỉ kịp gọi điện và nói: 'Anh đang trên nóc xe' rồi tắt máy. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe bị dòng nước mạnh xô lật và cuốn trôi", chị Phương nghẹn giọng.

Chiều cùng ngày, chị Phương nhận tin chiếc xe bị cuốn xuống hạ lưu. Nhiều người gửi clip, hình ảnh lan truyền trên mạng hỏi có phải xe của chồng chị hay không. "Tôi cố gắng đăng lên mạng xã hội với hy vọng có thêm manh mối để tìm chồng, vừa sợ điều xấu xảy ra", chị nói.

Từ tối qua đến nay, chị Phương vẫn chưa tìm thấy chồng. "Anh hiền, thương vợ con, chỉ biết làm việc chăm chỉ. Từ trước đến giờ, anh nhà chưa một lần vi phạm giao thông, luôn giữ cái tâm với nghề. Tôi chỉ mong tìm được anh, dù trong tình trạng nào. Các con còn nhỏ lắm…", chị bật khóc.

Xe tải bị nước lũ nhấn chìm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sự việc xảy ra vào trưa 17/11/2025, tại cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay). Xe tải mang biển kiểm soát 75H-00713 do anh Nguyễn Văn Thành (SN 1977, trú phường Ba Đồn, Quảng Trị) điều khiển đã cố tình vượt qua barie cảnh báo trong lúc nước lũ đang cuồn cuộn chảy.

Mực nước tại cầu tràn thời điểm đó cao khoảng 50–60 cm, dòng chảy mạnh. Khi xe đến giữa cầu, phần cabin lập tức bị dòng nước xiết cuốn rời khỏi thùng xe. Tài xế kịp leo lên phần thùng còn mắc lại trên mặt cầu để chờ ứng cứu.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, vào khoảng 12h25, toàn bộ xe bị nước lũ cuốn trôi và bị nhấn chìm cách đó khoảng 10 m. Thời điểm đó anh Thành đang bám vào thùng xe phía sau, khi xe chuẩn bị lật, anh đã nhảy ra khỏi xe và bị nước lũ chảy xiết nhấn chìm ngay sau đó.

Hiện Bộ đội Biên phòng Đồn La Lay đang duy trì 3 tổ chốt với 6 cán bộ, chiến sĩ tại khu vực cầu tràn để ngăn người dân qua lại vùng nguy hiểm, đồng thời huy động 2 tổ công tác (7 cán bộ, chiến sĩ) phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm người mất tích.