Mừng 3 con giáp xua đuổi hết tai ương trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, hối hả gánh vàng về nhà, giàu sang vô đối, đổi đời thành Đại Gia

Tâm linh - Tử vi 07/01/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp xua đuổi hết tai ương trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, hối hả gánh vàng về nhà, giàu sang vô đối, đổi đời thành Đại Gia nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, tuổi Hợi đang đón chờ may mắn sẽ đến với mình. Công việc đang diễn ra rất hanh thông, thuận lợi. Con giáp này cũng được quý nhân trợ mệnh nên không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh trong ngày.

Mừng 3 con giáp xua đuổi hết tai ương trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, hối hả gánh vàng về nhà, giàu sang vô đối, đổi đời thành Đại Gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, đào hoa nở rộ. Các cặp vợ chồng cũng nhân cơ hội này mà hâm nóng tình cảm của mình, những mâu thuẫn trước đó được xóa bỏ. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình, có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, Chính quan mang lại cho con giáp tuổi Sửu nhiều cơ hội mới, bao gồm cả việc có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Thay vì thái độ muốn phủ nhận chúng thì bạn nên học cách để cải thiện những gì mà bản thân còn thiếu, còn yếu. 

Mừng 3 con giáp xua đuổi hết tai ương trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, hối hả gánh vàng về nhà, giàu sang vô đối, đổi đời thành Đại Gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những tin tức tốt lành về công việc sắp đến với bạn rồi đấy, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận thành quả của bạn và đừng quên chia sẻ niềm vui cùng những người thân yêu nhé. Chính họ là chỗ dựa tinh thần cho bạn trong giai đoạn khó khăn.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, tuổi Mùi được Thực Thần che chở nên vận tài lộc tăng tiến, càng là người làm về kinh doanh buôn bán càng dễ hái ra tiền. Bản mệnh trở nên quyết đoán hơn và nắm bắt những cơ hội kiếm tiền cho mình, nhờ vậy các nguồn thu nhập thu về kha khá, chuyện chi tiêu cũng thoải mái hơn. 

Mừng 3 con giáp xua đuổi hết tai ương trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, hối hả gánh vàng về nhà, giàu sang vô đối, đổi đời thành Đại Gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài chính nhìn chung khá dư dả, tuy nhiên nếu bạn vẫn giữ thói quen tiêu pha không kiêng kị thì bao nhiêu cũng hết. Hơn nữa, ngày này nếu bản mệnh cho người khác vay tiền thì cũng khó lòng đòi lại được, dù khoản này không lớn nhưng nếu không quản lý chặt chẽ thì sẽ phải lĩnh hậu quả đấy. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Thần Tài săn đón 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới

Thần Tài săn đón 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng 255.000 đồng

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng 255.000 đồng

Đời sống 44 phút trước
NÓNG: Nestlé thu hồi sữa bột ở nhiều quốc gia châu Âu do nghi chứa độc tố, Việt Nam yêu cầu báo cáo khẩn

NÓNG: Nestlé thu hồi sữa bột ở nhiều quốc gia châu Âu do nghi chứa độc tố, Việt Nam yêu cầu báo cáo khẩn

Đời sống 53 phút trước
Đắk Lắk: Sập biển quảng cáo, 1 phụ nữ bị thương nặng

Đắk Lắk: Sập biển quảng cáo, 1 phụ nữ bị thương nặng

Đời sống 58 phút trước
Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy bị phạt 6 tháng tù, bồi thường hơn 50 triệu đồng

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy bị phạt 6 tháng tù, bồi thường hơn 50 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Lời chia sẻ nghẹn ngào của Xa Thi Mạn sau đại thắng lịch sử tại TVB

Lời chia sẻ nghẹn ngào của Xa Thi Mạn sau đại thắng lịch sử tại TVB

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp đổi đời giàu sang, rước hết Tài Lộc về nhà, phúc khí ngập nhà, tiền bạc dư dả khiến ai cũng ganh tỵ

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp đổi đời giàu sang, rước hết Tài Lộc về nhà, phúc khí ngập nhà, tiền bạc dư dả khiến ai cũng ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đang giặt quần áo, cậu bé bị cá sấu tấn công tử vong rồi kéo xuống nước

Đang giặt quần áo, cậu bé bị cá sấu tấn công tử vong rồi kéo xuống nước

Video 2 giờ 5 phút trước
Rơi khỏi tầng 15, người đàn ông sống sót kỳ diệu khi bị treo lơ lửng trên giá phơi quần áo ở tầng 7

Rơi khỏi tầng 15, người đàn ông sống sót kỳ diệu khi bị treo lơ lửng trên giá phơi quần áo ở tầng 7

Video 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Xe ô tô mất kiểm soát lao khỏi cầu, 4 người tử vong thương tâm

Xe ô tô mất kiểm soát lao khỏi cầu, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp đổi đời giàu sang, rước hết Tài Lộc về nhà, phúc khí ngập nhà, tiền bạc dư dả khiến ai cũng ganh tỵ

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp đổi đời giàu sang, rước hết Tài Lộc về nhà, phúc khí ngập nhà, tiền bạc dư dả khiến ai cũng ganh tỵ

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió

Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió