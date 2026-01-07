Trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, tuổi Hợi đang đón chờ may mắn sẽ đến với mình. Công việc đang diễn ra rất hanh thông, thuận lợi. Con giáp này cũng được quý nhân trợ mệnh nên không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh trong ngày.

Trên phương diện tình cảm, đào hoa nở rộ. Các cặp vợ chồng cũng nhân cơ hội này mà hâm nóng tình cảm của mình, những mâu thuẫn trước đó được xóa bỏ. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình, có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, Chính quan mang lại cho con giáp tuổi Sửu nhiều cơ hội mới, bao gồm cả việc có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Thay vì thái độ muốn phủ nhận chúng thì bạn nên học cách để cải thiện những gì mà bản thân còn thiếu, còn yếu.

Ảnh minh họa: Internet

Những tin tức tốt lành về công việc sắp đến với bạn rồi đấy, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận thành quả của bạn và đừng quên chia sẻ niềm vui cùng những người thân yêu nhé. Chính họ là chỗ dựa tinh thần cho bạn trong giai đoạn khó khăn.

Con giáp tuổi Mùi

Trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, tuổi Mùi được Thực Thần che chở nên vận tài lộc tăng tiến, càng là người làm về kinh doanh buôn bán càng dễ hái ra tiền. Bản mệnh trở nên quyết đoán hơn và nắm bắt những cơ hội kiếm tiền cho mình, nhờ vậy các nguồn thu nhập thu về kha khá, chuyện chi tiêu cũng thoải mái hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tài chính nhìn chung khá dư dả, tuy nhiên nếu bạn vẫn giữ thói quen tiêu pha không kiêng kị thì bao nhiêu cũng hết. Hơn nữa, ngày này nếu bản mệnh cho người khác vay tiền thì cũng khó lòng đòi lại được, dù khoản này không lớn nhưng nếu không quản lý chặt chẽ thì sẽ phải lĩnh hậu quả đấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!