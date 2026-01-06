Mừng 3 con giáp SỐ ĐỎ, nhận Lộc trời ban, công việc thuận lợi, tình duyên viên mãn, tương lai huy hoàng trong 3 tháng đầu năm 2026

Trong 3 tháng đầu năm 2026, nhờ có Lục Hợp che chở, người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong ngày. Bản mệnh giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, bạn còn có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho hiện tại cũng như tương lai sau này.

Công việc thuận lợi kéo theo tình hình tài chính vẫn đang tiến triển nhanh chóng, thu nhập luôn được đảm bảo ổn định. Tiền bạc rủng rỉnh, bản mệnh có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều nữa.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 3 tháng đầu năm 2026, may mắn có Thiên Ấn chiếu cố nên Mùi không quá khó khăn khi lấy lại sự uy tín, danh tiếng trong làm ăn, giao dịch, ăn nói. Cơ hội thăng tiến của bạn rất rộng mở ở phía trước, hãy thể hiện khả năng của bản thân mình nhiều hơn nữa và nắm bắt nó thật tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc có trục trặc, không được như ý muốn vì lâm Tương Xung. Tiền bạc bỏ ra đầu tư chưa thu về thì đã mất đi vì những chuyện không đáng. Dễ có cãi cọ, kiện tụng vì chuyện tiền bạc, dễ bị lừa trong giây lát vì tính nhẹ dạ cả tin, Mùi nên cẩn thận.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 3 tháng đầu năm 2026, người tuổi Thìn có Thực Thần che chở nên làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông. Tinh thần tốt nên bạn không chỉ hoàn thành việc của mình mà còn có thể giúp đỡ nhiều người khác nữa. Có thể cách bạn xem trọng chuyện nghĩa tình nên những người xung quanh ban đầu có thể nghi ngờ nhưng sau đó quay sang cảm phục.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thổ tương sinh cũng là dấu hiệu tốt cho tình hình tài chính của bản mệnh trong thời gian này. Chính bạn cũng không ngờ từ đâu mà lộc về nhiều như thế, tiền bạc liên tục đổ về túi của bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!