Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp từ gà hóa phượng trong tuần mới (5 đến 11/1/2026) tay trái có Lộc, tay phải có Phúc, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 05/01/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp từ gà hóa phượng trong tuần mới (5 đến 11/1/2026) tay trái có Lộc, tay phải có Phúc, cuộc đời hanh thông nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trong tuần mới (5 đến 11/1/2026), được Chính Quan trợ mệnh, công việc của người tuổi Thân trơn tru hơn hẳn. Sự giúp sức của đồng nghiệp và cấp trên càng khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn, dù khó khăn có xuất hiện, bản mệnh cũng dễ dàng vượt qua. Con đường sự nghiệp càng trở nên bằng phẳng hơn bao giờ hết.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp từ gà hóa phượng trong tuần mới (5 đến 11/1/2026) tay trái có Lộc, tay phải có Phúc, cuộc đời hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình hình tài chính tuy không có biến động nào quá lớn nhưng Thân cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu, đừng để những lời mời gọi hấp dẫn khiến bạn chi tiền không ngừng trong ngày này. Bên cạnh việc tích lũy, bản mệnh cũng nên tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền mới, việc đầu tư khôn ngoan sẽ giúp cho tiền trong túi bạn sinh sôi không ngừng.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong tuần mới (5 đến 11/1/2026), tuổi Tuất nhận được nhiều sự hỗ trợ đắc lực trên con đường sự nghiệp. Con giáp này vốn thông minh và nhạy bén nên những điều mới không làm khó được bản mệnh mà ngược lại càng tạo thêm sự hứng thú, khám phá và hoàn thành tốt công việc.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp từ gà hóa phượng trong tuần mới (5 đến 11/1/2026) tay trái có Lộc, tay phải có Phúc, cuộc đời hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động. Duyên chưa tới, có gượng ép cũng chẳng thành, dù tuổi Tuất đã cố gắng rất nhiều để giành được trái tim đối phương nhưng tình cảm không phải thứ mà cố gắng là có được, con giáp này không nên mù quáng làm bản thân mình tổn thương và đau khổ.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong tuần mới (5 đến 11/1/2026), cát tinh Chính Tài báo tin vui cho tuổi Mùi đường công việc. Mùi có lợi thế nằm ở sự năng động, có chí tiến thủ lại có cơ hội và may mắn nên giành được nhiều thành công hơn những bạn bè cùng trang lứa. Bạn nên tận dụng những ưu điểm này để được thăng tiến trong công việc thời gian tới đây. 

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp từ gà hóa phượng trong tuần mới (5 đến 11/1/2026) tay trái có Lộc, tay phải có Phúc, cuộc đời hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyện tình cảm trong ngày nhờ cát khí nên cũng có tiến triển hết sức thuận lợi. Các cặp đôi dần hòa hợp với nhau hơn, mối quan hệ tràn đầy lãng mạn, ngọt ngào sau những lần cãi vã. Hỏa sinh Thổ nên đường tài lộc khởi sắc, được người lớn tuổi có kinh nghiệm giúp đỡ nên bạn sẽ có cơ hội bàn chuyện làm ăn lớn, hứa hẹn sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong ngày cuối tuần.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

