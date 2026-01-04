Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), Nhị Hợp khiến người tuổi Dậu thường xuyên băn khoăn với những định hướng tương lai của mình, bởi bạn không biết mình cần phải lựa chọn như thế nào mới là đúng đắn, khiến mọi chuyện trở nên hanh thông hơn.

Thổ sinh Kim, nếu còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng đầy triển vọng. Chỉ cần bạn chịu mở rộng lòng mình là có thể tìm thấy người ưng ý ngay thôi, vì thế, đừng tiếp tục chần chừ do dự, sống trong thế giới riêng nữa nhé.

Khi còn nhiều điều chưa chắc chắn, bạn có thể tâm sự với những người đi trước giàu kinh nghiệm hơn mình, bởi bạn không cần thiết phải một mình giải quyết mọi chuyện. Xung quanh bạn luôn có rất nhiều người dang tay giúp đỡ mà.

Con giáp tuổi Thân

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), vận khí của tuổi Thân có nhiều sự khởi sắc nên đạt được không ít bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Quý nhân tương trợ sẽ giúp con giáp này có cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này.

Chính Tài cũng xuất hiện mở ra cho Thân nhiều lợi thế kiếm tiền. Nhất là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc thu về túi không ít. Mặc dù tài chính đang khá dư dả, tiền bạc không thiếu nhưng tuổi Thân vẫn phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh thất thoát, chi tiêu hoang phí nhé.

Ở phương diện tình cảm, do không có ngũ hành ủng hộ nên con giáp này có thể sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi với mối quan hệ nhiều rạn nứt của mình. Mâu thuẫn đã tồn tại từ lâu, nhưng cả con giáp này và người ấy đều không muốn phá vỡ lớp vỏ bọc mỏng manh.

Con giáp tuổi Mão

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), Chính Quan nhập cục, người tuổi Mão có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân trong công việc. Nếu biết tận dụng lợi thế của bản thân cũng như may mắn trong ngày này, bạn có thể dễ dàng đẩy sự nghiệp cá nhân lên một tầm cao hơn. Lúc này, điều đặc biệt quan trọng là phải duy trì thái độ khiêm tốn và thận trọng.

Ngày này Mão cũng sẽ được hưởng sự giàu có, thu nhập của bạn sẽ tăng trưởng đều đặn. Nếu bạn nỗ lực nhiều hơn, bạn sẽ càng có thu nhập dồi dào. Ngoài ra, bạn có thể chủ động đi đến những nơi khác để họp hành, đi công tác, có thể sẽ nhận được những lợi ích bất ngờ.

Người tuổi Mão cũng có những mối quan hệ ngọt ngào. Người độc thân có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong khoảng thời gian này. Hai bạn như cá gặp nước, trò chuyện bên nhau mãi chẳng rời.

