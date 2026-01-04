Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 04/01/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1) này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), Nhị Hợp khiến người tuổi Dậu thường xuyên băn khoăn với những định hướng tương lai của mình, bởi bạn không biết mình cần phải lựa chọn như thế nào mới là đúng đắn, khiến mọi chuyện trở nên hanh thông hơn.

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi còn nhiều điều chưa chắc chắn, bạn có thể tâm sự với những người đi trước giàu kinh nghiệm hơn mình, bởi bạn không cần thiết phải một mình giải quyết mọi chuyện. Xung quanh bạn luôn có rất nhiều người dang tay giúp đỡ mà. 

Thổ sinh Kim, nếu còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng đầy triển vọng. Chỉ cần bạn chịu mở rộng lòng mình là có thể tìm thấy người ưng ý ngay thôi, vì thế, đừng tiếp tục chần chừ do dự, sống trong thế giới riêng nữa nhé.

Con giáp tuổi Thân 

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), vận khí của tuổi Thân có nhiều sự khởi sắc nên đạt được không ít bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Quý nhân tương trợ sẽ giúp con giáp này có cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này.

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Tài cũng xuất hiện mở ra cho Thân nhiều lợi thế kiếm tiền. Nhất là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc thu về túi không ít. Mặc dù tài chính đang khá dư dả, tiền bạc không thiếu nhưng tuổi Thân vẫn phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh thất thoát, chi tiêu hoang phí nhé.

 

Ở phương diện tình cảm, do không có ngũ hành ủng hộ nên con giáp này có thể sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi với mối quan hệ nhiều rạn nứt của mình. Mâu thuẫn đã tồn tại từ lâu, nhưng cả con giáp này và người ấy đều không muốn phá vỡ lớp vỏ bọc mỏng manh.

Con giáp tuổi Mão  

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), Chính Quan nhập cục, người tuổi Mão có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân trong công việc. Nếu biết tận dụng lợi thế của bản thân cũng như may mắn trong ngày này, bạn có thể dễ dàng đẩy sự nghiệp cá nhân lên một tầm cao hơn. Lúc này, điều đặc biệt quan trọng là phải duy trì thái độ khiêm tốn và thận trọng.

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày này Mão cũng sẽ được hưởng sự giàu có, thu nhập của bạn sẽ tăng trưởng đều đặn. Nếu bạn nỗ lực nhiều hơn, bạn sẽ càng có thu nhập dồi dào. Ngoài ra, bạn có thể chủ động đi đến những nơi khác để họp hành, đi công tác, có thể sẽ nhận được những lợi ích bất ngờ.

 

Người tuổi Mão cũng có những mối quan hệ ngọt ngào. Người độc thân có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong khoảng thời gian này. Hai bạn như cá gặp nước, trò chuyện bên nhau mãi chẳng rời.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng trong tuần mới (5/1 - 11/1/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bị 'giặc bên ngô' liên tục chê bai khinh miệt, chị dâu 'cao thủ' có màn phản đòn đẳng cấp khiến em chồng chỉ biết câm nín

Bị 'giặc bên ngô' liên tục chê bai khinh miệt, chị dâu 'cao thủ' có màn phản đòn đẳng cấp khiến em chồng chỉ biết câm nín

Tâm sự 52 phút trước
Đưa con đi xét nghiệm máu, chồng khóc nghẹn bảo 'tôi không phải bố thằng bé' khiến vợ và mẹ chồng ngất lịm tại chỗ

Đưa con đi xét nghiệm máu, chồng khóc nghẹn bảo 'tôi không phải bố thằng bé' khiến vợ và mẹ chồng ngất lịm tại chỗ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Giường cưới sập ngay đêm tân hôn, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Giường cưới sập ngay đêm tân hôn, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nửa đầu năm 2026, 3 con giáp chạm tay ngay kho vàng, tắm trong biển bạc, Tài Lộc ồ ạt như suối, may mắn rợp trời, sống đời an nhàn

Nửa đầu năm 2026, 3 con giáp chạm tay ngay kho vàng, tắm trong biển bạc, Tài Lộc ồ ạt như suối, may mắn rợp trời, sống đời an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cứ ngỡ cả đời cô độc sau khi chồng mất, 10 năm sau tôi run rẩy nhận 'món quà' chấn động từ bố mẹ chồng

Cứ ngỡ cả đời cô độc sau khi chồng mất, 10 năm sau tôi run rẩy nhận 'món quà' chấn động từ bố mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đừng để sự bao dung giết chết hạnh phúc, bài học đắt giá từ người phụ nữ 10 năm gánh vác thay chồng bất tài

Đừng để sự bao dung giết chết hạnh phúc, bài học đắt giá từ người phụ nữ 10 năm gánh vác thay chồng bất tài

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Đang định đuổi vợ khỏi nhà vì tội lừa dối, tôi bàng hoàng khi mẹ tiết lộ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân đầu của cô ấy

Đang định đuổi vợ khỏi nhà vì tội lừa dối, tôi bàng hoàng khi mẹ tiết lộ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân đầu của cô ấy

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Thần Phật chiếu cố 3 con giáp hết mình trong tuần mới (5 đến 11/1/2026), hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài, tương lai vụt sáng

Thần Phật chiếu cố 3 con giáp hết mình trong tuần mới (5 đến 11/1/2026), hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài, tương lai vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Tử vi thứ Hai 5/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền tài đại phát, vạn sự hanh thông, Mão - Thân vận trình ảm đạm, thất thoát tiền của

Tử vi thứ Hai 5/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền tài đại phát, vạn sự hanh thông, Mão - Thân vận trình ảm đạm, thất thoát tiền của

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', Tài Lộc bày sẵn trước mắt, may mắn ngút trời, tiền chất cao như núi

Trúng độc đắc vào đúng ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', Tài Lộc bày sẵn trước mắt, may mắn ngút trời, tiền chất cao như núi

Nửa đầu năm 2026, 3 con giáp chạm tay ngay kho vàng, tắm trong biển bạc, Tài Lộc ồ ạt như suối, may mắn rợp trời, sống đời an nhàn

Nửa đầu năm 2026, 3 con giáp chạm tay ngay kho vàng, tắm trong biển bạc, Tài Lộc ồ ạt như suối, may mắn rợp trời, sống đời an nhàn

Thần Phật chiếu cố 3 con giáp hết mình trong tuần mới (5 đến 11/1/2026), hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài, tương lai vụt sáng

Thần Phật chiếu cố 3 con giáp hết mình trong tuần mới (5 đến 11/1/2026), hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài, tương lai vụt sáng

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 5/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 5/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Điểm danh 3 con giáp tụ Hỷ tụ Tài liên tiếp các ngày 5, 6, 7, 8, 9/1/2026, vận trình bừng sáng, được Quý Nhân săn đón như người nổi tiếng

Điểm danh 3 con giáp tụ Hỷ tụ Tài liên tiếp các ngày 5, 6, 7, 8, 9/1/2026, vận trình bừng sáng, được Quý Nhân săn đón như người nổi tiếng