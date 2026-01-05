Trong 3 ngày đầu tuần (5, 6 và 7/1), cục diện Bán Hợp sẽ giúp sức cho vận trình ngày mới của người tuổi Mùi thêm thăng hoa rực rỡ. Với nguồn năng lượng dồi dào, bản mệnh nhanh chóng hoàn thành công việc với tinh thần phấn chấn. Kết quả thu về cũng rất đáng ghi nhận. Đây có thể cơ hội để con giáp này bứt phá mạnh mẽ tiến tới mục tiêu đã đề ra trước đó.

Không những vậy, có cát thần Thiên Tài ở bên, vận tài lộc của bản mệnh còn vượng sắc hơn nữa. Các khoản thu tăng trưởng không ngừng, dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng dễ dàng thu được thành tích đáng nể, tiền bạc cứ thế chảy về túi đều đều.

Ngũ hành Mộc Thổ bất dung có thể là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn. Cả hai khó giữ được bình tĩnh khi đứng trước một vài vấn đề bất ngờ phát sinh. Quan điểm không đồng nhất khiến cả hai không thể đưa ra quyết định cuối cùng, lại nảy sinh tranh cãi không đáng.

Con giáp tuổi Thân

Trong 3 ngày đầu tuần (5, 6 và 7/1), vận trình sự nghiệp của tuổi Thân khởi sắc bởi có điềm báo tiến chức. Có thể đó chưa hẳn là những gì con giáp này mong muốn, nhưng còn cả một chặng đường dài phía trước, bản mệnh thà bước chậm mà chắc còn hơn đi nhanh mà vấp ngã liên tục.

Đường tình duyên lại không được tốt đẹp cho lắm. Con giáp này sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nửa kia, nhưng kèm với đó là mong muốn được nhận lại. Dường như sự thật lại không theo ý tuổi Thân khi đối phương không đáp lại tình cảm. Cũng vì thế mà những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

Bản mệnh đừng quá đặt nặng vấn đề cho và nhận, hãy nghĩ đơn giản đó là những điều mình muốn người ấy hạnh phúc, được vui vẻ, hãy thỏa mãn và hài lòng khi đạt được những điều họ muốn. Để cho mọi thứ đến thật tự nhiên, rồi con giáp này sẽ có được sự quan tâm và yêu thương từ đối phương mà thôi.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 3 ngày đầu tuần (5, 6 và 7/1), Hỏa và Thổ tương sinh mang lại may mắn cho công việc của Thìn. Sự nóng nảy trong tính cách của Thìn sẽ được mọi người xung quan thông cảm vì bạn nói được làm được, không nói phét bao giờ. Ai giao việc gì cũng nhanh chóng giải quyết không dây dưa nên lấy được lòng tin của sếp.

Các mối quan hệ phát triển theo chiều hướng đi lên, vợ chồng biết nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Con cái ngoan ngoãn biết nghe lời cha mẹ, ra ngoài không bao giờ để người lạ phàn nàn, cha mẹ mát lòng mát dạ.

Thiên Tài chiếu mệnh có lợi cho những ai kiếm tiền bằng việc liên quan đến tài chính, trò chơi may rủi. Tuy nhiên dù túi tiền rủng rỉnh nhưng bạn cũng phải cân đo đong đếm trong chi tiêu kẻo có ngày trở tay không kịp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!