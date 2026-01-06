Thần Tài săn đón 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới

Trong 33 ngày tới, tuổi Thân được Thiên Tài trợ lực nên vận trình tài lộc trong ngày này cũng khá hơn ngày trước nhiều, không chỉ người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài.

Cơ hội gia tăng lợi nhuận đang có sẵn, nếu cảm thấy tiềm lực hiện tại của mình đã đủ khả năng, bạn nên tính đến việc mở rộng quy mô kinh doanh thêm một lĩnh vực mới. Điều đó sẽ giúp bạn duy trì tài khí bền vững, đảm bảo cho tương lai.

Kim vượng nên sức khỏe của tuổi này không tốt lắm. Thời tiết trở lạnh, sức đề kháng lại giảm sút nên bản mệnh dễ bị nhiễm lạnh, cần đề phòng các bệnh về đường hô hấp, bệnh cảm cúm, cảm lạnh… Thời gian này bạn nên uống nhiều nước ấm, mặc đủ áo và tránh đến những nơi có nhiều gió lạnh.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 33 ngày tới, Chính Ấn chiếu mệnh khiến tuổi Tuất có phần trì trệ trong công việc, hiếm khi hoàn thành hết công việc ngay trong ngày. Bạn đi làm hay có tính châm chước, cả nể nên dễ hỏng việc, không được thông cảm. Tốt nhất là bạn nên làm việc độc lập, vận dụng trí óc của mình thì mới thành công được.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc chịu nhiều áp lực do lâm Tương Hình. Tiền đổ về túi bạn chưa nhiều, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đừng tham quá hóa đổ bể. Tiền bạc cần có thêm sự giúp đỡ từ người khác thì mới nhanh phát triển được, đừng bảo thủ cho mình là đúng.

Cục diện hai hành Thổ tương hòa khuyên tuổi này nếu còn độc thân thì nên mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình hơn nữa. Đôi lứa nếu muốn tính chuyện lâu dài thì có thể nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của nhau nhé.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 33 ngày tới, người tuổi Sửu cần tập trung hơn với các dự án sinh ra tiền bạc trong thời gian Thiên Tài ghé thăm. Chính vì thế mà cho dù khi đang ở bên gia đình và người yêu, bạn vẫn sẽ nhức đầu với một vài dự án liên quan tới công việc, học hành hoặc kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Kim xung khắc cho thấy bạn nghĩ không thông các vấn đề liên quan tới tình cảm. Thực ra bạn đang quá cứng đầu và cố chấp muốn người ta làm theo cách của mình vì bạn cho rằng mình đang đúng, muốn tốt cho họ, bạn đang thiếu đi sự lắng nghe.



Bạn cần sớm nhận ra sự thật rằng bạn chỉ có thể chỉnh sửa chính mình mà thôi. Trong khi đó, bạn còn chưa đủ khả năng nhận diện hết các lỗi sai của mình để sửa thì làm sao nhắc nhở được người đối diện phải không nào.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!