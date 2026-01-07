Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Tâm linh - Tử vi 07/01/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất vào đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), tuổi Tỵ thể hiện xuất sắc trong công việc. Những ý tưởng và kỹ năng của bản mệnh sẽ nhận được sự tán thưởng và khen ngợi từ đồng nghiệp và cấp trên. Tuần này, bản mệnh hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm và tránh thái độ khiêm nhường thái quá, vì năng lực của bản mệnh đang nâng cao hơn bao giờ hết.

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tài chính, bản mệnh sẽ thấy được lợi ích từ những giai đoạn sau của công việc. Mặc dù có thể có một số khoản chi phí phát sinh bất ngờ cho gia đình nhưng nhìn chung bản mệnh sẽ cân bằng được giữa thu nhập và chi tiêu.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), Thực thần ghé thăm cho thấy những cảm xúc tích cực hỗ trợ cho con giáp tuổi Dần rất nhiều trong các phương diện cuộc sống. Tuy nhiên, đừng quên, giải quyết công việc, ưu tiên hiệu quả trước đã. Đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để dành cho bản thân cũng như những người quan trọng với mình. Bạn sẽ sớm nhận ra những thay đổi sâu sắc xung quanh cuộc sống. 

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Ngoài ra, bạn hãy dành thêm thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Đừng vì bận rộn với công việc hoặc lo lắng cho những người xung quanh mình mà quên đi việc chăm sóc bản thân đúng cách. 

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), người tuổi Hợi làm việc vô cùng hiệu quả, thậm chí có thể trở thành người tiên phong hay tấm gương sáng trong tập thể dưới sự che chở của Tam Hợp cục. Nhờ đó, con giáp này cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường vì mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch đã xây dựng từ trước.

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Cục diện tử vi còn thúc đẩy vận trình tình duyên của con giáp này thêm rực rỡ. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày càng hòa hợp. Cả hai thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với đối phương, từ đó đôi bên sẽ cùng tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất, mối quan hệ rất ít mâu thuẫn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Thần Tài săn đón 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới

Thần Tài săn đón 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng 255.000 đồng

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng 255.000 đồng

Đời sống 44 phút trước
NÓNG: Nestlé thu hồi sữa bột ở nhiều quốc gia châu Âu do nghi chứa độc tố, Việt Nam yêu cầu báo cáo khẩn

NÓNG: Nestlé thu hồi sữa bột ở nhiều quốc gia châu Âu do nghi chứa độc tố, Việt Nam yêu cầu báo cáo khẩn

Đời sống 53 phút trước
Đắk Lắk: Sập biển quảng cáo, 1 phụ nữ bị thương nặng

Đắk Lắk: Sập biển quảng cáo, 1 phụ nữ bị thương nặng

Đời sống 58 phút trước
Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy bị phạt 6 tháng tù, bồi thường hơn 50 triệu đồng

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy bị phạt 6 tháng tù, bồi thường hơn 50 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Lời chia sẻ nghẹn ngào của Xa Thi Mạn sau đại thắng lịch sử tại TVB

Lời chia sẻ nghẹn ngào của Xa Thi Mạn sau đại thắng lịch sử tại TVB

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp đổi đời giàu sang, rước hết Tài Lộc về nhà, phúc khí ngập nhà, tiền bạc dư dả khiến ai cũng ganh tỵ

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp đổi đời giàu sang, rước hết Tài Lộc về nhà, phúc khí ngập nhà, tiền bạc dư dả khiến ai cũng ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đang giặt quần áo, cậu bé bị cá sấu tấn công tử vong rồi kéo xuống nước

Đang giặt quần áo, cậu bé bị cá sấu tấn công tử vong rồi kéo xuống nước

Video 2 giờ 5 phút trước
Rơi khỏi tầng 15, người đàn ông sống sót kỳ diệu khi bị treo lơ lửng trên giá phơi quần áo ở tầng 7

Rơi khỏi tầng 15, người đàn ông sống sót kỳ diệu khi bị treo lơ lửng trên giá phơi quần áo ở tầng 7

Video 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Xe ô tô mất kiểm soát lao khỏi cầu, 4 người tử vong thương tâm

Xe ô tô mất kiểm soát lao khỏi cầu, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp đổi đời giàu sang, rước hết Tài Lộc về nhà, phúc khí ngập nhà, tiền bạc dư dả khiến ai cũng ganh tỵ

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp đổi đời giàu sang, rước hết Tài Lộc về nhà, phúc khí ngập nhà, tiền bạc dư dả khiến ai cũng ganh tỵ

Mừng 3 con giáp xua đuổi hết tai ương trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, hối hả gánh vàng về nhà, giàu sang vô đối, đổi đời thành Đại Gia

Mừng 3 con giáp xua đuổi hết tai ương trong ngày 8, 9, 10 và 11/1, hối hả gánh vàng về nhà, giàu sang vô đối, đổi đời thành Đại Gia

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió

Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió