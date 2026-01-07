Sốc: Người đàn ông xuống tiền mua con cá ngừ vây xanh nặng 242kg giá 85 tỷ đồng

Một con cá ngừ vây xanh khổng lồ, có kích thước và trọng lượng tương đương một chiếc xe máy thông thường, đã được ông chủ một chuỗi nhà hàng sushi được mệnh danh là 'Vua Cá Ngừ' mua với giá kỷ lục 510,3 triệu yên (85 tỷ đồng) - tại một cuộc đấu giá.

