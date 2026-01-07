Rơi khỏi tầng 15, người đàn ông sống sót kỳ diệu khi bị treo lơ lửng trên giá phơi quần áo ở tầng 7

Người đàn ông, được cho là đã ngoài 80 tuổi, đã ngã khỏi tầng 15 của một tòa nhà chung cư ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và được giá treo quần áo ở tầng 7 đỡ lại, cứu ông không rơi xuống đất và tử vong.

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

